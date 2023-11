Autobus finisce fuori strada nel Materano: ferite 15 persone, una soccorsa in gravi condizioni Un autobus di linea è uscito fuori strada lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso. A bordo c’erano circa 50 persone. Nell’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ne sono rimaste ferite 15. Una è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale in gravi condizioni.

A cura di Eleonora Panseri

Un autobus di linea delle Ferrovie Appulo lucane, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso nel pomeriggio di martedì 7 novembre, intorno alle 15. Quindici persone sono rimaste ferite, una di queste sarebbe in gravi condizioni. Tra loro anche l'autista del bus. Nessuno, secondo quanto si è appreso, sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nei pressi di contrada Pineta, a pochi chilometri dal centro abitato del paese verso il quale era diretto il mezzo. A bordo c'erano una cinquantina di persone, tra le quali molti studenti: i giovani stavano tornando dalla città dei Sassi, dove frequentano gli istituti superiori, a Montescaglioso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Il più grave è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, nello stesso nosocomio 14 sono invece arrivati in ambulanza. Altri ancora, quelli che hanno riportato lesioni lievi, sono riusciti a raggiungere la struttura con mezzo proprio.

Gli agenti stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente: non si esclude che l'autobus possa essere uscito fuori strada dopo aver avuto un guasto meccanico. La strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso e il mezzo è stato sequestrato.

"Nella sfortuna dell'incidente, è andata bene. Il bilancio poteva essere tragico", ha detto all'Ansa il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, che si è recato sul luogo dell'incidente. "Un'altra fortuna – ha aggiunto il primo cittadino – è stata che subito dopo l'incidente sono passati un medico e alcuni infermieri che stavano rientrando a Montescaglioso e che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti".