Auto travolge una famiglia che stava passeggiando: 3 morti, deceduto anche bimbo di 2 anni L’incidente mortale oggi a Santo Stefano di Cadore, nella provincia di Belluno. Un’auto, secondo le prime informazioni, ha travolto un gruppo di persone in paese: carabinieri e soccorsi sul posto.

A cura di Susanna Picone

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 luglio, intorno alle 15,30 a Santo Stefano di Cadore, nella provincia di Belluno. Ci sono tre vittime: anche il bambino di 2 anni, inizialmente portato in ospedale in gravissime condizioni, purtroppo non ce l'ha fatta.

L’incidente mortale è avvenuto sulla regionale 355 che porta a Sappada. Secondo una prima ricostruzione, un'Audi nera con targa tedesca ha investito un gruppetto di persone – tutti appartenenti alla stessa famiglia – che stavano passeggiando.

L’allarme ai soccorritori è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118. La strada regionale 355 è stata chiusa per consentire i soccorsi.

Il bilancio aggiornato dell'incidente è di tre vittime. Oltre al papà e alla nonna subito deceduti, è morto all'ospedale di Belluno anche il bambino che si trovava sul passeggino condotto dalla madre. Lo confermano i carabinieri a Fanpage.it.

L’auto avrebbe travolto due bambini, i loro genitori e la nonna: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una famiglia di turisti che stava facendo un giro in centro al paese.

In quel momento, stando alle prime testimonianze, in centro a Santo Stefano di Cadore c’erano molte persone ed era in corso un funerale nella chiesa.

Sotto choc e ferita in condizioni non gravi anche l'automobilista, una donna di nazionalità straniera. Distrutta, come si vede nelle foto dal luogo dell'incidente, la sua auto.

Oltre al bambino, che era stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno dove purtroppo è deceduto, altri due feriti sono stati portati via in ambulanza. Il nonno del piccolo non è stato travolto dall’auto ma è stato colpito da un malore poco dopo mentre la mamma ha riportato ferite non preoccupanti.

L'incidente ha coinvolto una famiglia di turisti veneziani che si trovava in vacanza nella località dolomitica.