Auto si ribalta con quattro giovani a bordo in Val D'Aveto: morto un 20enne e tre feriti gravi Un 20enne è morto e altri tre ragazzi sono rimasti feriti gravemente in un incidente avvenuto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno in Val D'Aveto, nell'entroterra genovese. L'auto su cui viaggiavano si è ribaltata e poi schiantata intorno alle 23 tra le frazioni di Villanoce e Gramizza.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di circa 20 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti gravemente in un incidente avvenuto nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno in Val D'Aveto, nell'entroterra genovese. Il tragico schianto si è verificato intorno alle 23 tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel Comune di Rezzoaglio.

L'automobile sulla quale i quattro giovani viaggiavano si è prima ribaltata e poi schiantata fuori strada, non si sa ancora se per l'alta velocità a cui procedeva o se per un animale che potrebbe aver tagliato la strada al veicolo. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri: i militari dell'Arma, che si stanno occupando delle indagini, sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco.

I pompieri hanno estratto il corpo del 20enne, purtroppo deceduto sul colpo, e due dei tre feriti dalle lamiere dell'auto: sembra infatti che una ragazza sia riuscita a uscire fuori dalla macchina autonomamente. Secondo quanto è stato ricostruito, i soccorsi sono stati allertati dal sistema di sicurezza del veicolo, a bordo del quale viaggiavano i quattro ragazzi, che ha fatto partire la chiamata diretta al 118 in automatico, un sistema installato sulle auto di nuova generazione.

Dall'interfono è stata la voce di una degli occupanti dell'abitacolo del veicolo a spiegare ai soccorritori quanto era appena accaduto e a quel punto si è attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Come riportano i quotidiani locali che hanno diffuso la notizia, sul posto il 118 ha inviato le automediche Tango 1 e Tango 2, ambulanze della Croce Rossa di Rezzoaglio, Cicagna e Santo Stefano D'Aveto e anche l'elicottero Grifo.

Due dei ragazzi feriti sono stati portati poi all'ospedale San Martino di Genova, mentre il terzo è stato ricoverato all'ospedale di Lavagna, per tutti e tre è stato attivato il codice rosso.