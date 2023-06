Auto si incendia dopo scontro frontale, due morti tra le fiamme a Modena Lo schianto mortale oggi tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro. Un uomo e una donna deceduti tra le fiamme dell’auto. L’incidente stradale ha causato anche il ferimento di una terza persona.

Ennesima tragedia della strada oggi nel Modenese dove due persone sono morte e una terza è rimasta ferita gravemente dopo uno spaventoso incidente stradale avvenuta nelle prime ore di martedì 13 giugno. Il dramma si è consumato nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle due, tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in provincia di Modena.

La tragedia in via Magazzeno dove, dopo l’allarme lanciato da altri passanti, sono accorse numerosi servizi di emergenza tra vigili del fuoco, personale medico del 118 e forze dell’ordine. Per le due vittime però purtroppo non c’è stato nessuna possibilità di scampo. Secondo una prima ricostruzione, viaggiavano entrambi a bordo di una vettura che, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un altro mezzo incendiandosi poco dopo.

Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo, si tratta di un uomo e una donna che sarebbero deceduti tra le fiamme dell'auto sulla quale si trovavano e che ha preso fuoco dopo il frontale. Quando i pompieri hanno spento le fiamme per loro era ormai troppo tardi.

Non sono ancora note le identità e le età delle due vittime. L’incidente stradale ha causato anche il ferimento di una terza persona che invece si trovava sull’altra auto coinvolta.

Si tratta di un giovane di 27 anni che è stato estratto dalle lamiere della sua vettura dai pompieri e affidato poi al personale sanitario del 118. La sua auto infatti si è ribaltata dopo lo scontro ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Vista la gravità dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dall'elisoccorso del 118 che ha provveduto poi al suo trasporto all'ospedale Maggiore di Bologna dove l’uomo è stato ricoverato e dove fortunatamente i medici hanno escluso il pericolo di vita.