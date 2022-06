Auto in fiamme nell’Alessandrino, all’interno un cadavere: si indaga su una donna scomparsa ore prima Un cadavere carbonizzato è stato trovato all’interno di una vettura in fiamme nell’Alessandrino. Si indaga sulla possibilità che possa appartenere a una donna scomparsa la stessa giornata.

A cura di Chiara Ammendola

Foto sindaco di Isola Sant’Antonio

Potrebbe appartenere a una donna scomparsa poche ore prima del ritrovamento dell'auto, il cadavere scoperto all'interno di una Opel a Isola Sant'Antonio, nell'Alessandrino. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme che avvolgevano la vettura, a trovare il corpo carbonizzato della donna.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri quando è stato richiesto l'intervento dei pompieri per diversi incendi che hanno interessato le zone boschive di Isola Sant'Antonio. Tra questi i mezzi provinciali dei vigili del fuoco hanno domato anche le fiamme in un campo antistante una cascina, così come spiegato dal sindaco del paese, Cristian Scotti. Ed è qui che è stata rinvenuta una vettura in fiamme dalla quale era partita un'alta colonna di fumo, al suo interno vi era un corpo carbonizzato di una donna.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono andate avanti per diverse ore. Intanto i carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti a recuperare parte del numero di targa della vettura che potrebbe aiutare nelle indagini che si stanno concentrando sulle denunce delle persone scomparse nella zona.

Tra le ipotesi più probabili c'è la possibilità che il cadavere possa appartenere a una donna scomparsa da Sale (Alessandria) nella stessa giornata: uscita di casa per andare a fare compere e non sarebbe più tornata. È stato il marito a denunciarne la scomparsa. L'uomo è stato già contattato dai carabinieri che stanno portando avanti le indagini per ricostruire l'accaduto, visto che bisogna anche chiarire come l'auto sia arrivata nel boschetto e cosa sia accaduto dopo.