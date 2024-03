video suggerito

Auto finisce nel canale a Chioggia. Morto un trentenne, vigile del fuoco si tuffa e salva una donna Il capo reparto dei pompieri di Chioggia Terri Costa è stato il primo a tuffarsi nel canale ed è riuscito ad estrarre una donna ancora viva. Niente da fare per l’uomo alla guida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Davide Falcioni

Drammatico incidente la scorsa notte a Chioggia, in provincia di Venezia. Una Bmw proveniente da Cavarzere, con a bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi trentenni, all’altezza di Ca’ Pasqua è uscita fuori strada, finendo nel canale. Le cause sono ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta insieme ai Vigili del fuoco di Chioggia e ai sommozzatori di Venezia.

Quando la vettura è finita in acqua, il capo reparto dei pompieri di Chioggia Terri Costa, che dalla sua casa ha udito il rumore dello schianto, non ha esitato a correre sul posto e si è tuffato nel canale per provare a salvare i due giovani. La ragazza, grazie a lui, è stata tratta in salvo e, sotto shock, affidata agli operatori sanitari del Suem 118. Nulla da fare, invece, per Daniele Tenchella, malgrado gli sforzi dei vigili del fuoco, usciti anche con il gommone. I due giovani avevano con sé anche un cagnolino di piccola taglia, al momento non rinvenuto. Gli interventi di recupero dell’auto sono durati tutta la notte e si sono conclusi solo alle prime luci dell’alba.

Ad avere la peggio nell’incidente a Ca’ Pasqua è stato Daniele Tenchella, 30enne residente a Sottomarina. Insieme ai genitori gestiva il ristorante Adriatico. Ancora non sono note le cause dell’incidente, se all’origine della perdita di controllo dell’auto ci sia stato un malore o l’eccessiva velocità. Ulteriori accertamenti verranno svolti solo nei prossimi giorni.