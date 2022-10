Auto finisce fuori strada, impatto violentissimo: 4 morti a Reggio Emilia, 3 sono minori Un’auto si è schiantata contro il muro di una casa sulla SS9 via Emilia: violentissimo l’impatto, che ha provocato ben 4 vittime.

A cura di Susanna Picone

foto d’archivio

Drammatico incidente stradale questa sera sulla SS9 a Reggio Emilia. Quattro persone, di cui tre sarebbero minori, sono morte.

Le vittime sarebbero quattro ragazzi secondo le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco. Ci sarebbe anche una quinta persona ferita. I media locali parlano invece di una madre con i suoi tre bambini e del padre ferito. È l'ennesima tragedia della strada lungo la via Emilia verso Parma.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'auto su cui erano a bordo le vittime sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa Gaida. Il veicolo sarebbe poi finito contro il muro di una casa disabitata all’altezza del numero 52 di via Newton a Cadè. Il mezzo si stava dirigendo verso Sant’Ilario. Violentissimo l'impatto.

La dinamica dell'incidente mortale non è ancora del tutto chiara: al momento si sa che lo schianto è avvenuto tra le 20.30 e le 21 di stasera e l'auto è finita contro il muro di uno stabile che si trova sulla via Emilia a Gaida, periferia di Reggio Emilia. In corso l'intervento dei vigili del fuoco.

Le quattro vittime sono morte sul colpo, il ferito è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia. Sul posto, oltre ai soccorsi inviati dal 118, anche i vigili del fuoco da Reggio.

L'auto finita fuori strada è una Fiat Stilo, uscita distrutta dallo schianto. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi.

Articolo in aggiornamento