Auto disintegrata dallo scontro col pullman, Neli muore a 22 anni dopo lo scontro frontale a Piacenza Un giovane di 22 anni di origini albanesi è morto ieri sera poco prima del casello autostradale di Piacenza Sud. Avrebbe perso il controllo in curva, schiantandosi contro il bus in tangenziale. Inutili i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente mortale, nella serata di lunedì 5 febbraio, all’ingresso del casello di Piacenza Sud, proprio al termine della tangenziale. La vittima è il 22enne albanese Neli Eriselto, finito con la sua auto contro un pullman. Il giovane era alla guida di una Bmw station wagon ed era diretto all’imbocco del casello dell’Autostrada A1.

Lo scontro frontale col mezzo pesante non gli ha lasciato scampo; da una prima ricostruzione, il 22enne avrebbe perso il controllo della macchina mentre effettuava una manovra in curva, finendo per invadere la corsia opposta e impattare a forte velocità contro il bus.

Inutili i soccorsi: è deceduto sul colpo. La sua auto è andata completamente distrutta. L'autista dell'altro mezzo invece ha riportato solo lievi lesioni ma è in stato di shock.

Leggi anche Violento frontale tra un Suv e una Punto a Meano: Simone Rizzo muore a 26 anni

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'auto medica del 118, la Croce Bianca e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. La tangenziale è rimasta a lungo chiusa al traffico fino alla messa in sicurezza dalla strada e alla rimozione della salma con il nullaosta del magistrato di turno Daniela Di Girolamo.

Le cause dell'incidente sono comunque in corso di investigazione da parte degli agenti della polizia Locale di Piacenza. Sia l’auto che il pullman sono stati posti sotto sequestro e la salma del 22enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una giornata infernale quella di ieri 5 febbraio sulle strade italiane. Dopo il maxi tamponamento avvenuto sull'A22, nel Modenese, che ha provocato 16 feriti, di cui due gravi, sono stati segnalati incidenti a catena sull'A21. Quello più grave è avvenuto tra il casello di Pontevico e quello di Manerbio, in direzione Brescia, e ha coinvolto diverse auto e una bisarca: un uomo e una donna di Brescia, marito e moglie, sono deceduti. Stamattina invece un altro incidente mortale è avvenuto sull'A12 tra Rapallo e Chiavari.