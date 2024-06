Auto contro camion sull’A4, 20enne muore dopo aver festeggiato il compleanno. Il marito: “Mi sento in colpa”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Stava tornando a casa a Mestre da Verona dove aveva trascorso la giornata insieme al neo marito per festeggiare il ventesimo compleanno quando l'auto in cui viaggiava è andata a finire contro un camion. Non c'è stato nulla da fare per Shakira Galli, morta in un terribile incidente stradale sull'A4 mercoledì scorso.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la Fiat Panda con a bordo i due giovani – il marito è di soli due anni più grande di lei – sia entrata in collisione con un mezzo pesante poco prima della deviazione per l'A57. La giovane donna, diplomata all'Istituto turistico Algarotti di Venezia e poi iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Padova, è morta sul colpo mentre il ragazzo, che era al volante, è stato portato in ospedale a Dolo per lo choc ma è uscito sostanzialmente illeso dall'incidente ed è già stato dimesso. Illeso anche l'autista del tir, di origini bielorusse.

I primi soccorsi sono stati prestati da un vigile del fuoco di Udine di passaggio sull'autostrada, che ha iniziato le operazioni di rianimazione in attesa del personale sanitario, che però, all'arrivo, non ha potuto far altro che dichiarare il decesso della ragazza.

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Shakira. Nel fascicolo, per ora, non ci sono indagati. A entrambi i guidatori è stato fatto il test dell’alcol. Il pm di turno, Federica Baccaglini, ha ricevuto tutte le carte e i video: dalle immagini si nota il mezzo pesante immettersi, ma non è chiaro se non sia stato visto o altro.

Il marito della ragazza – erano sposati da qualche mese ma stavano insieme da cinque anni – avrebbe spiegato di essersi trovato il tir davanti. "Non so come farò senza di lei, mi sento in colpa, la mia vita è distrutta", ha detto, come riporta Il Messaggero. Il pm ha convalidato il sequestro di entrambi i veicoli, mentre il nullaosta per celebrare le esequie della studentessa scomparsa verrà dato nei prossimi giorni.