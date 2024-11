Assiste a un incidente stradale e si ferma per prestare soccorso: travolto e ucciso da un’auto ad Arezzo

video suggerito

Si è fermato per prestare soccorso a due ragazze coinvolte in un incidente stradale, ma è stato travolto e ucciso da un'auto in transito che non ha visto né sentito sopraggiungere. La vittima, un uomo di 84 anni, è stata investita a San Zeno, frazione del Comune di Arezzo, nel pomeriggio di lunedì 18 novembre.

A cura di Eleonora Panseri

Si è fermato per prestare soccorso a due ragazze coinvolte in un incidente stradale, ma è stato travolto e ucciso da un'auto in transito che non ha visto né sentito sopraggiungere. La vittima, un uomo di 84 anni, è stata investita a San Zeno, frazione del Comune di Arezzo, nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.10, all'imbocco dello svincolo della Due Mari, dove l'auto a bordo della quale viaggiavano due ragazze di 23 e 18 anni si è ribaltata ed è finita nel fosso al lato della strada, in mezzo alla vegetazione. La giovane alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da chiarire.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'84enne avrebbe assistito a tutta la scena e sarebbe sceso dalla propria vettura per andare a verificare cosa stesse succedendo e per prestare soccorso alle persone coinvolte.

Non si sarebbe tuttavia accorto dell'auto che sopraggiungeva che lo ha purtroppo investito. L'anziano travolto e ucciso dal terzo veicolo coinvolto, a quanto si è appreso, sarebbe una persona sordomuta. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti il personale medico del 118, con tre ambulanze e un'automedica della Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia municipale.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente ma per l'uomo non c'è stato purtroppo niente da fare: l'84enne è deceduto sul colpo. Le due giovani occupanti dell'auto ribaltata sono invece state trasportate all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo.

Gravi i disagi al traffico visto che il tratto della superstrada è rimasto bloccato in entrambe la direzioni per circa un'ora per permettere i soccorsi e il ripristino della sede stradale. L'esatta dinamica dell'investimento è attualmente al vaglio della polizia municipale di Arezzo intervenuta sul posto per i rilievi.