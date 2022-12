Assenze giustificate durante le mestruazioni, il liceo istituisce il congedo mestruale per le alunne In un liceo ravvenate è stata introdotta la possibilità per le ragazze di richiedere due giorni al mese di assenze in più in caso di mestruazioni dolorose. Le due assenze non incideranno più sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell’anno scolastico.

A cura di Antonio Palma

"Probabilmente per una scuola si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia" così il preside del Liceo Artistico “Nervi-Severini” di Ravenna ha annunciato una insolita iniziativa del Consiglio di Istituto che ha introdotto per tutte le alunne una sorta di congedo mestruale.

La delibera, approvata pochi giorni prima di Natale dal Consiglio con 10 voti favorevoli e 3 contrari, infatti introduce una nuova specifica deroga al numero di assenze che possono compromettere la validità dell’anno scolastico delle studentesse.

Nel liceo ravvenate in pratica è stata introdotta la possibilità per le ragazze di richiedere due giorni al mese di assenze in più in caso di mestruazioni dolorose.

La delibera, nel dettaglio, integra l’articolo 12 del Regolamento di Istituto introducendo la “malattia o visita specialistica attestata da certificato medico, da prodursi subito dopo le assenze” tra le deroghe relative al numero di assenze massime che uno studente può fare nel corso dell’anno scolastico.

Specificatamente per le studentesse, si dà la possibilità, in caso di dismenorrea certificata, la possibilità di produrre un certificato medico all’anno, attestante la sindrome, al fine di riconoscere sino a 2 giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato previsto per legge.

Le due assenze quindi, nella scuola di Ravenna, non incidono più sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell’anno scolastico, fermo restando la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori mediante il libretto web.

“La promozione delle competenze di cittadinanza, che costituisce uno degli obiettivi formativi delle scuole, passa anche attraverso il recepimento delle legittime istanze degli studenti messi nelle condizioni di appurare come i problemi possano essere gestiti attraverso un processo democratico che si realizza all'interno degli organi collegiali” ha dichiarato il preside Gianluca Dradi, riferendosi al fatto che la proposta è arrivata proprio dalle rappresentanti degli studenti.

Le studentesse infatti avevano fatto presente che molte ragazze soffrono di crampi mestruali tanto forti da interferire con lo svolgimento delle normali attività. La dismenorrea infatti è un dolore uterino che sorge durante il periodo delle mestruazioni e che scompare dopo 2-3 giorni.