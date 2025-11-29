Assalto al quotidiano La Stampa, la solidarietà alla redazione del Cdr di Fanpage.it

Il cdr di Fanpage.it è solidale con le giornaliste e giornalisti del quotidiano la Stampa dopo l’assalto alla redazione di Torino.

Il Cdr di Fanpage.it è solidale con le colleghe e i colleghi de La Stampa dopo l’assalto di ieri da parte di un gruppo di manifestanti alla redazione torinese del quotidiano. Gli attivisti hanno imbrattato le pareti e rovesciato le scrivanie accusando la testata di essere "complice del genocidio a Gaza".

L’episodio è avvenuto mentre gran parte delle giornaliste e dei giornalisti della redazione erano impegnati nella mobilitazione nazionale per denunciare il mancato rinnovo del contratto nazionale Fnsi-Fieg, vecchio ormai di 10 anni.

La libertà di stampa sta attraversando un momento estremamente buio a causa del lavoro sempre più precario e svalutato dei giornalisti. E questo nuovo attacco, avvenuto con modalità violente e squadriste, non fa che confermare il clima difficile che i giornalisti vivono ogni giorno.

Oltre a ciò, ci preme sottolineare che Fanpage.it da sempre racconta in prima linea il genocidio che stanno subendo i palestinesi, dando ampio spazio anche agli italiani che si mobilitano per tenere accesi i riflettori su quello che avviene nella Striscia di Gaza. Ma difendere i diritti dei palestinesi non ha nulla a che fare con la distruzione di una redazione e le minacce ai giornalisti.

Quello che è avvenuto ai danni de La Stampa è un attacco inaccettabile che condanniamo con forza, e alle giornaliste e ai giornalisti della redazione va tutta la nostra solidarietà.

Il Cdr