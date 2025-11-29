Attualità
Assalto al quotidiano La Stampa, la solidarietà alla redazione del Cdr di Fanpage.it

Il cdr di Fanpage.it è solidale con le giornaliste e giornalisti del quotidiano la Stampa dopo l’assalto alla redazione di Torino.
A cura di Redazione
Immagine

Il Cdr di Fanpage.it è solidale con le colleghe e i colleghi de La Stampa dopo l’assalto di ieri da parte di un gruppo di manifestanti alla redazione torinese del quotidiano. Gli attivisti hanno imbrattato le pareti e rovesciato le scrivanie accusando la testata di essere "complice del genocidio a Gaza".

L’episodio è avvenuto mentre gran parte delle giornaliste e dei giornalisti della redazione erano impegnati nella mobilitazione nazionale per denunciare il mancato rinnovo del contratto nazionale Fnsi-Fieg, vecchio ormai di 10 anni.

La libertà di stampa sta attraversando un momento estremamente buio a causa del lavoro sempre più precario e svalutato dei giornalisti. E questo nuovo attacco, avvenuto con modalità violente e squadriste, non fa che confermare il clima difficile che i giornalisti vivono ogni giorno.

3 CONDIVISIONI
Attualità
