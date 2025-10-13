Attualità
Aspetta la ex fuori dal lavoro e l’accoltella, è gravissima: arrestato l’uomo nel Siracusano

A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall’ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola. La 33enne stava salendo in macchina dopo il lavoro quando nel parcheggio è stata avvicinata dall’uomo.
A cura di Giorgia Venturini
Altro tentato omicidio nei confronti di una donna. Questa volta a Canicattini Bagni nel Siracusano: qui una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola. La donna si trova in gravissime condizioni.

Stando alle prime informazioni, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accusato. Tutto sarebbe accaduto alle 14 quando l'ex compagno si sarebbe recato nella casa di cura dove lavora la vittima proprio con l'intento di aggredirla. La 33enne stava salendo in macchina quando nel parcheggio è stata avvicinata dall'uomo che l'ha subito accoltellata. Un collega di lavoro avrebbe dato subito l'allarme e chiamato i soccorsi. La donna si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

