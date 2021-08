Livorno: malore in acqua, il sindaco di Rotzo muore sotto agli occhi della moglie e del figlio Aldo Pellizzari era in vacanza con la famiglia sulle coste della Toscana: stava facendo il bagno nelle acque della spiaggia del Fortullino, a Castiglioncello (Livorno), quando è annegato. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Lascia la moglie Barbara e due figli Lucrezia e Cesare.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia ieri mattina alla spiaggia in località Arancio dopo le Pinze (Fortullino) tra Quercianella e Castiglionello, in provincia di Livorno, dove il sindaco di Rotzo Aldo Pellizzari ha perso la vita per un probabile malore accusato mentre stava facendo il bagno in mare. La prima a soccorrere il 52 enne in acqua è stata la moglie quando lo ha visto in difficoltà. Subito si è tuffata insieme ad altri bagnanti per riportarlo a riva.

Poi sono arrivati i volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano col medico a bordo che ha raggiunto la spiaggia, in un luogo abbastanza impervio, e ha tentato di tutto per rianimare il bagnante ormai privo di coscienza. Ai soccorritori la situazione è apparsa subito molto seria, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso. Sono intervenuti anche i militari della guardia costiera via mare (dell’Ufficio marittimo di Castiglioncello) e i vigili del fuoco. Per più di mezz’ora si è tentato di strappare l’uomo alla morte. Purtroppo non è stato possibile. La salma dell'uomo Pellizzari è poi stata recuperata dagli stessi operatori della Pubblica Assistenza di Rosignano e trasferita alla camera mortuaria di Rosignano Marittimo a disposizione della magistratura.

Aldo Pellizzari aveva 52 anni, compiuti lo scorso 17 luglio. Eletto sindaco nel 2016, era prossimo alla scadenza del mandato ed aveva già comunicato la volontà di non ricandidarsi per dedicarsi al suo lavoro e alla sua famiglia. Era in vacanza con loro, anche per riprendersi da un serio problema di salute che lo aveva colpito recentemente. Lascia la moglie Barbara e due figli Lucrezia e Cesare.