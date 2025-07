Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma

Fanpage è tante cose, ormai.

È un giornale, certo, uno dei più letti in Italia.

È uno dei pochi luoghi in Italia in cui si fanno inchieste, indipendenti e coraggiose, che illuminano pezzi di realtà su cui nessuno o quasi ha interesse a fare luce.

Soprattutto, però, è sempre più una comunità di persone, giornalisti e lettori, che condividono l’idea che di fronte all’ingiustizia, alla prevaricazione, all’omertà, alle bugie, non si debba mai stare in silenzio.

È attorno al Rumore che abbiamo costruito questa comunità, insomma. Ed è con un invito al Rumore che la chiamiamo a raccolta, il 4 e 5 ottobre, alla Acquario Romano, una splendida location a pochi passi dalla stazione di Roma Termini. Rumore è il primo festival di Fanpage, ma chiamarlo festival, perdonate la superbia, è quasi riduttivo.

Rumore sarà una due giorni di dibattiti stimolanti con i protagonisti della politica, della società, del giornalismo e anche del mondo dell’intrattenimento. Ma anche due giorni di workshop e incontri in cui vi racconteremo il dietro le quinte della nostra idea di giornalismo. Ma anche due giorni in cui presenteremo alcune nuove inchieste di Fanpage e ne discuteremo assieme a voi. Soprattutto, saranno due giorni in cui staremo fianco a fianco, giornalisti e lettori, abbonati e curiosi, per stimolarci, chiacchierare, divertirci assieme.

Ci stiamo lavorando da mesi, insomma, affinché sia qualcosa all’altezza delle vostre aspettative e della nostra storia. Intanto cominciate a segnarvi la data: Roma, 4 e 5 ottobre. Noi vi aspettiamo, per fare Rumore assieme, quanto più possibile.