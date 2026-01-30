Arriva la Luna Piena in Leone il 1° febbraio 2026: l’ego viene placato dal gruppo

Sarà un momento di grande confronto quello della Luna piena in Leone del 1 febbraio 2026: i valori forti dell’ego del Leone messi in discussione dallo stellium di pianeti in Acquario. Leone, Acquario, Scorpione e Toro i segni più toccati da questo plenilunio di fuoco.

Nella notte tra l’1 e il 2 febbraio 2026 e, più precisamente, alle 23:30 del 1 febbraio, vivremo la Luna piena nel segno del Leone. Come accade una volta ogni 29 giorni, il Sole e la Luna si trovano perfettamente opposti all’interno del cerchio dello zodiaco e quindi il nostro satellite è completamente illuminato. Questa Luna piena, che avverrà a 13° del segno del Leone, coinvolgerà prima di tutto i segni zodiacali fissi (Leone, Acquario, Scorpione e Toro), che più di tutti gli altri sentiranno le tensioni del momento. Ovviamente ricordatevi sempre di controllare se, in uno di questi quattro segni zodiacali e tra il grado 10 e il grado 16, cade uno dei vostri pianeti personali (il vostro Sole, la vostra Luna, il vostro Ascendente oppure la vostra Venere).

Dato che la Luna in Leone è molto intensa, capricciosa, protagonista, questa specifica fase lunare in questo segno zodiacale va ad amplificare la possibilità di assistere a piccole detonazioni che nascondono il bisogno di essere visti, rassicurati, amati e, se possibile, anche adorati. Tutti coloro che hanno delle incertezze sull’essere amati probabilmente in queste ore le faranno fiorire.

L’asse Acquario-Leone, secondo la simbologia astrologica, ha proprio a che fare con l’ego molto forte da una parte (il Leone) e il senso del gruppo, dell’interconnessione e della comunità dall’altra (l’Acquario). Sarà su questa duplicità di valori che potremmo riscontrare delle tensioni, sia a livello personale sia a livello sociale e politico collettivo.

Questa Luna piena nel segno del Leone, specifica del 1 febbraio 2026, vede ovviamente la Luna in Leone che però si contrappone a uno stellium, cioè ha tanti pianeti molto vicini tra loro tutti nel segno dell’Acquario. Il Sole, quindi, in questo caso è particolarmente sostenuto e i valori del segno dell’Acquario sono particolarmente sottolineati. Vicino al Sole infatti troviamo Plutone, Marte, Mercurio e anche Venere. Questo significa che le personalità carismatiche più autoritarie o il bisogno di veder riconosciuta la nostra autorità, in realtà, sono molto contrastati. Vengono placati solo dalla comprensione reale di quanto sia necessario sviluppare invece i valori della comunità, del gruppo, dell’interconnessione e della socialità.

In più, non dimentichiamocelo, Nettuno è appena entrato nel segno dell’Ariete e a breve lo seguirà anche Saturno, e questo aspetto parla proprio di un rialzare la testa per quanto riguarda la battaglia per i diritti di tutti.

Gli effetti della Luna piena in Leone per tutti i segni zodiacali

Ecco, segno per segno, quali saranno gli effetti della Luna Piena in Leone per ogni segno zodiacale.

Ariete

Ti piace questa Luna piena nel segno del Leone: ti senti pronto a scendere in campo anche a costo di dover affrontare, occhi negli occhi, delle discussioni pungenti con le persone che ami.

Toro

Questa Luna piena nel segno del Leone ti rende piuttosto nervoso, caro Toro, proprio perché hai la sensazione che i tuoi piaceri, il tuo benessere, siano messi in discussione, non ascoltati o ostacolati. Ricordati sempre che, se non sei tu a cambiare qualcosa, difficilmente raggiungerai risultati diversi.

Gemelli

Quanto ti piacciono le energie di questa Luna piena, che amplifica la tua grande capacità e il tuo desiderio di essere al centro dell’attenzione, protagonista di grandi cambiamenti.

Cancro

Le energie che vengono messe in campo in questa Luna piena nel segno del Leone non sono proprio le tue naturali, ma questo potrebbe darti come una piccola scossa di adrenalina, stuzzicarti un po’, renderti capace di rinvigorire la passione.

Leone

Ovviamente sei uno dei due segni protagonisti di questa Luna piena, anzi forse il protagonista per eccellenza. Aspettati che le emozioni siano incontenibili e soprattutto che lo siano le paranoie. Non ti senti amato abbastanza o come meriti e la sensazione di essere sul punto di esplodere, facendo una scenata da film, è davvero altissima.

Vergine

Questa Luna piena sembra spronarti a decidere che cosa sia meglio per te e a metterti in gioco, uscendo un po’ da quella zona di comfort nella quale tutto è sotto il tuo controllo.

Bilancia

La Luna piena in Leone sembra ricordarti quanto sia importante non tradire mai la nostra stessa fede, la nostra idea di noi stessi, i nostri valori portanti. È proprio di questo che è fatta una personalità.

Scorpione

Questa Luna piena ti rende piuttosto teso e nervoso, ma è proprio il momento in cui definire chi sei più a livello pubblico che non a livello privato. Qualche volta fare la scelta più etica per se stessi può risultare difficile. Ma sono sicura che ce la farai!

Sagittario

Questa Luna piena ti sprona ancora di più a renderti protagonista non solo delle tue scelte, ma anche delle scelte di chi ti sta intorno: ovvero chiunque cerchi un maestro lo potrà trovare in te.

Capricorno

Da un lato questa Luna piena sembra spronarti a tornare a brillare, ma dall’altro ti fa sentire inadeguato, soprattutto verso le persone che ti stanno intorno e con le quali collabori. Forse è soltanto il momento di cogliere l’occasione per ritirarti un po’.

Acquario

Nonostante il momento di tensione, senti che oggi è giusto andare avanti su quelli che sono i tuoi progetti, i tuoi programmi, i tuoi grandi valori. È come se ti venisse richiesta una riconferma delle tue intenzioni, sia nel pubblico che nel privato.

Pesci

Questa Luna piena ti innervosisce un po’, caro Pesci, soprattutto perché hai la sensazione di non riuscire a stare dietro a tutte le energie di queste ore. Essere al centro dell’attenzione, poi, non ti piace proprio per niente.