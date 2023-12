Arriva la Luna Piena in Cancro il 27 dicembre 2023: emozioni forti e sentimenti amplificati Il 27 dicembre 2023 ci sarà l’ultima Luna piena dell’anno, che sarà Luna piena nel segno del Cancro. In questa giornata prevediamo picchi di emotività: i sentimenti saranno amplificati e le emozioni intense, soprattutto per Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Luna Piena in Cancro di mercoledì 27 dicembre 2023 ci sarà all'una e trenta del mattino. Questa fase lunare è molto forte: la Luna in Cancro sarà opposta al Sole in Capricorno, ma il Cancro è proprio il segno zodiacale nel quale la Luna è più forte, meglio rappresentata. Avvenendo anche poco dopo il Solstizio d'inverno e nel periodo nel quale anticamente si festeggiava Yule (fino al 1 gennaio), questa Luna amplifica a dismisura le nostre emozioni e i sentimenti.

Sarà difficile trattenere qualche lacrima, quale malinconia e anche qualche esplosione amorosa ma dolce. Ad essere più coinvolti saranno i segni cardinali ovvero Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. "Luna Piena Fredda" è il nome con il quale nelle tribù degli indiani d'America si chiamava l'ultima Luna piena dell'anno, quella nella stagione più fredda e buia.

Il significato della Luna Piena in Cancro mercoledì 27 novembre 2023

La Luna piena nel segno del Cancro di mercoledì 27 novembre 2023 sarà particolarmente dolce, emotiva e sensibile. Ancora più delle sue caratteristiche tipiche di questa fase lunare, che si ripetono simili tutti gli anni, nel 2023 ci sarà una maggiore intensità sentimentale. Infatti, contemporaneamente i due luminari, il Sole e la Luna, saranno sollecitati e supportati da Giove: il pianeta della felicità, del benessere, della voglia di condividere. In più, proprio in questi giorni, si verifica il trigono, cioè la sintonia profonda, tra Venere e Nettuno. Questi due pianeti, entrambi in segni d'acqua, indicano un'amplificazione dei sentimenti e soprattutto un modo più ampio, più completo e più profondo di vivere tutte le relazioni. Mi sembra davvero di ottimo auspicio.

Gli effetti della Luna Piena in Cancro su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti di questa Luna Piena in Cancro segno per segno

Ariete

La Luna piena nel segno del Cancro potrebbe costringerti a fermarti, deporre le armi e ricercare in profondità le tue emozioni più forti. Amare è sempre la cosa più coraggiosa che si possa fare.

Toro

Questa Luna piena non farà che amplificare la tua meravigliosa capacità di amare e soprattutto di donare, senza chiedere niente in cambio.

Gemelli

C'è bisogno di lasciarsi guidare da quelle che sono le emozioni più vere e i sentimenti più profondi ed è questo che ti insegnerà questa luna piena proprio mentre tu te la vedi con Saturno che vuole risposte.

Cancro

Sono sicura che questa Luna piena proprio nel tuo segno zodiacale non farà che amplificare quelle che sono le emozioni forti che già senti battere nel cuore.

Leone

È un abbraccio intenso questa luna piena nel segno del Cancro che arriva proprio non richiesto a riempirti di affetto tu che ultimamente sembri schivarlo come fosse un virus.

Vergine

Con Saturno contro che in questi mesi sembra ogni tanto averti inaridita e spenta, questa luna piena arriva come un abbraccio e anche un po' come una guida: anche nei momenti più razionali non dimenticare le emozioni.

Bilancia

Per te che stai vivendo un momento di leggerezza e di tranquillità questa luna piena nel segno del Cancro sembra volerti ricordare quanto sia importante non perdere mai la femminilità intima e delicata che ti rappresenta.

Scorpione

In un periodo di grande stravolgimento emotivo come quello degli ultimi mesi questa luna piena sembra volerti riportare verso quello che è davvero importante.

Sagittario

Non riuscirai a trattenere nemmeno un'emozione e finalmente capirai qual è la direzione nella quale vuoi andare, Saturno contro te la sta chiedendo.

Capricorno

In un momento come questo nel quale ti senti ancora più forte, solido e responsabile del solito, la Luna piena proprio opposta al tuo Sole vuole probabilmente chiederti di considerare la tua parte femminile, quella emotiva al fianco di quella razionale.

Acquario

Non è stato forse un periodo dei più semplici per te soprattutto per quanto riguarda l'abbandono all'amore più spontaneo. Forse questa luna piena può aiutarti.

Pesci

Se questa fase lunare parla di esplosioni emotive con te siamo davvero nel segno zodiacale più pronto: non avere alcun freno.