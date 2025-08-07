Arriva la Luna piena in Acquario il 9 Agosto 2025: il pensiero indipendente si fa sentire

Il 9 agosto ci sarà la Luna piena in Acquario: il momento giuwsto per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo e importo all’esterno, con fierezza.

Sabato 9 agosto 2025, quando in Italia saranno circa le 10 del mattino, ci sarà la Luna piena nel segno dell’Acquario al grado 17. La Luna, quindi, nel segno zodiacale d’aria dell’Acquario si contrappone perfettamente al sole che si trova nel suo segno preferito: il Leone. Il sole nel segno del Leone è particolarmente potente, si esprime in tutta la sua forza ego-riferita, energica, trionfante, imponente. Per questo la Luna, che simboleggia l’inconscio, nel segno dell’Acquario tira fuori tutta la sua indipendenza, la sicurezza nei suoi obiettivi personali, la fiducia nelle sue qualità da imporre e contrapporre a tutto ciò che ci si presenta come status quo inscalfibile.

Ad essere particolarmente coinvolti da questa lunazione saranno i segni fissi, ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario che in questo mese di agosto sono anche coinvolti dal Mercurio retrogrado, portatore di pensieri profondi.

La Luna piena in Acquario viene anche chiamata "Luna Piena dello Storione" dalle denominazioni dei nativi americani: per le comunità che vivevano attorno ai Grandi Laghi infatti questa era la stagione per pescare lo storione.

Cosa significa la Luna piena in Acquario di sabato 9 agosto

Se di norma la Luna piena è sempre un momento nel quale il nostro istinto, i nostri bisogni emotivi più profondi, non riescono a restare zittiti ma piuttosto scardinano le regole e le sovrastrutture, con questa Luna piena in Acquario del 9 agosto 2025 la faccenda si fa ancora più interessante. La Luna in Acquario è una Luna che parla di indipendenza, della forza delle proprie idee e delle proprie passioni rispetto a quello che ci viene imposto. La Luna piena in Acquario che si oppone proprio al sole nel Leone è l’esatta rappresentazione della necessità di far sentire la nostra individualità soprattutto quando le regole intorno a noi sono troppo rigide.

Il 9 agosto 2025, contemporaneamente alla Luna piena nel segno dell’Acquario, ci saranno altri due aspetti da considerare. Il primo, più semplice, è Mercurio retrogrado da diversi giorni (sarà retrogrado fino all’11 agosto) che ha amplificato pensieri profondi e indagini emotive. Questo Mercurio ha reso un po’ meno spensierato l’inizio dell’estate ma molto più profondo l’ascolto dei nostri bisogni. L’aspetto più forte però di questo 9 agosto 2025 sarà Marte particolarmente sollecitato. Marte è un pianeta che parla di energie, di indipendenza e di voglia di mettersi in gioco: viene sollecitato da Urano e Plutone nel riconoscere e imporre idee e progetti ma si oppone a Nettuno e Saturno. Crollano le aspettative, le immagini che qualcuno ha cercato di cucirci addosso, le imposizioni ottuse e anche i progetti ai quali non sentiamo più di appartenere.

Insomma sembra proprio che questo sia il momento giusto per far sentire la nostra voce e credere in noi stessi anche a costo di andare contro alle idee generali.

Gli effetti della Luna Piena in Acquario su tutti i segni zodiacali

Ecco quali saranno gli effetti della Luna Piena in Acquario del 9 agosto 2025 su tutti i segni zodiacali.

ARIETE

In un mese di agosto che ti mette decisamente alla prova direi che questa Luna piena sia il minore dei mali. Anzi, sono convinta che tu sia uno dei segni zodiacali che più di tutti possa capire bene il consiglio del cielo di dare spazio e credito alla tua unicità.

TORO

Già questa storia di Mercurio retrogrado a sfavore non ti piaceva proprio per niente, figuriamoci la Luna piena in Acquario! Oggi è proprio uno di quei giorni nei quali non riesci a credere in te stesso nemmeno sulle cose che da sempre ti riescono con facilità. Ansie da prestazione a chili!

GEMELLI

Questa Luna piena in Acquario per te non sarà altro se non un momento di ancora maggiore intensità, creatività, vivacità e divertimento. Non hai alcuna intenzione di trattenere la tua voglia di dire e fare pazzie.

CANCRO

Con la Luna piena di oggi potrebbe intensificarsi la relazione di Marte contro e quindi rendere i tuoi nervi ancora più tesi e la tua pazienza ancora più scarsa. Sei pronto a saltare su tutte le furie anche soltanto se qualcuno intorno a te non è sensibile come vorresti.

LEONE

Dopo diversi giorni di Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale che ti ha fatto preferire i momenti di solitudine alla leggerezza del divertimento estivo, arriva la Luna piena in opposizione: se c’è qualcosa da tirare fuori da quel cuoricino, sono sicura che sia il momento giusto, proprio oggi.

VERGINE

Nonostante Vergine e Acquario siano due segni zodiacali piuttosto differenti, so che vi apprezzate. Mai come in questo momento ti è chiaro quanto sia importante far valere la tua unicità. E, se sarà il caso, troverai anche dei nuovi spazi nei quali esprimerti e sentirti apprezzata. Marte, che è rimasto nel tuo segno zodiacale sino ad ora, ha fatto un buon lavoro sulla tua autostima.

BILANCIA

Contemporaneamente a questa Luna piena in Acquario che, diciamocelo, non ti dispiace poi più di tanto, Marte entra nel tuo segno zodiacale. È giunta l’ora di farti sentire, di alzarti in piedi e dire “no” quando qualcosa non ti va.

SCORPIONE

Mercurio retrogrado a sfavore e la Luna piena che non aiuta: oggi potrebbe essere una giornata particolarmente ansiosa ed emotivamente disordinata. A fine giornata avrai la sensazione di aver provato tante di quelle emozioni tutte insieme da essere davvero stremato.

SAGITTARIO

Questa Luna piena non ti darà per nulla fastidio e anzi ti farà sentire ancora più libero, indipendente, forte e pronto ad andarti a conquistare tutto quello che desideri. Sono passati i tempi nei quali eri sommerso dai dubbi e bloccato dalle paure. Che ti si faccia spazio!

CAPRICORNO

Diciamo pure che questa che stai trascorrendo non è l’estate più leggera e semplice che tu possa ricordare, ma la Luna piena in Acquario può servirti proprio a girare pagina, a iniziare qualcosa di nuovo, a prendere un bel respiro e sentirti di nuovo vivo.

ACQUARIO

La Luna piena nel tuo segno zodiacale e il lungo periodo di Mercurio retrogrado in opposizione ti fanno capire che è venuto il momento di esprimere ad alta voce tutti i tuoi dubbi, le tue rimostranze, le paure e le sensazioni di inadeguatezza e solitudine. Insomma qualsiasi cosa ti turbi oggi puoi metterla sul tavolo, all’attenzione di tutti.

PESCI

Lo so che hai adorato anche i giorni di Mercurio retrogrado (che comunque era a tuo favore) e tiri un sospiro di sollievo con Marte che ti lascia in pace e ti fa ritornare pian piano le energie. Questa Luna piena quindi sarà come una vera campanella che segna l’inizio della tua estate!