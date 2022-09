Arezzo, ventenne minaccia con un coltello la capotreno perché è donna Un ragazzo ha puntato un coltello contro la capotreno poi è sceso alla stazione di Poppi: è stato fermato dai carabinieri e denunciato.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Ennesimo episodio di sessismo a bordo di un treno. È avvenuto in Toscana, dove un uomo ha sfoderato un coltello da cucina con una lama di oltre 11 centimetri e l'ha puntata contro una donna che stava prestando servizio a bordo del convoglio come capotreno.

L'aggressore, un ragazzo di 20 anni, voleva che a ricoprire quel ruolo da pubblico ufficiale fosse un uomo. Dopo aver minacciato la lavoratrice il giovane è sceso dal treno alla stazione di Poppi. Intanto però sono stati minuti di paura per la donna in servizio e per i passeggeri a bordo di quel convoglio sulla tratta del Casentino.

L'uomo è stato individuato dai carabinieri proprio alla stazione di Poppi. Aveva ancora il coltello nello zaino. I militari del nucleo radiomobile di Bibbiena lo hanno denunciato per porto abusivo d’arma e minacce.

Il precedente alla stazione di Piacenza

Un episodio simile è avvenuto alcune settimane fa alla stazione di Piacenza, dove un passeggero ha picchiato la capotreno. I presenti sono intervenuti in difesa della donna, mentre l'uomo è sceso e ha provato a fuggire lungo i binari, venendo però fermato dalla Polizia ferroviaria. La partenza del convoglio a bordo di cui viaggiava è stata quindi ritardata per consentire di soccorrere la vittima. Alla base dell’aggressione ci sarebbe stata la richiesta del biglietto che la donna ha avanzato al passeggero, che sarebbe andato su tutte le furie e l’avrebbe malmenata.

La capotreno è stata soccorsa da un’ambulanza inviata dal 118: per lei qualche livido, ma soprattutto un grande spavento. "È l’ennesimo episodio che si verifica a bordo, a cui si sommano quelli che accadono in stazione – hanno commentato i lavoratori piacentini delle Ferrovie – servono interventi rapidi ed efficaci per ristabilire le condizioni minime di sicurezza per poter lavorare senza paura".