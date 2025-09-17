Attualità
video suggerito
video suggerito

Aosta, bambino di tre mesi investito da un trattore, è in gravissime condizioni

È accaduto oggi pomeriggio a Saint-Pierre, vicino Aosta: il bambino è stato investito dal mezzo agricolo durante una manovra.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Davide Falcioni
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Sono ore di angoscia in Valle d'Aosta per le condizioni di un neonato di appena tre mesi, vittima di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda agricola della collina di Saint-Pierre.

L'episodio si è consumato intorno alle ore 17, quando il piccolo è stato investito da un trattore durante una manovra. Le circostanze che hanno portato al tragico evento sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell'accaduto.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunto l'elisoccorso che ha provveduto al trasporto d'urgenza del bambino presso l'ospedale Beauregard del capoluogo valdostano. I sanitari, valutata l'estrema gravità dei traumi e la tenera età del paziente, hanno optato per mantenerlo ricoverato nella struttura aostana, ritenendo controproducente un eventuale trasferimento verso centri specializzati extraregionali.

Leggi anche
Morte cerebrale per Mattia, il bambino investito ad Adria da un'auto: la madre dona gli organi

Il neonato rimane attualmente in prognosi riservata sotto stretta osservazione medica. I carabinieri hanno avviato un'inchiesta per fare luce sulle responsabilità e sui fattori che hanno determinato l'incidente nell'azienda agricola del comune distante una decina di chilometri da Aosta. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e raccogliendo elementi utili a chiarire le esatte modalità del sinistro.

Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Ora Meloni vede un 'business dell'odio': "Post contro di me per vendere biglietti a teatro"
Che cosa ha detto la premier al comizio del centrodestra per le elezioni regionali nelle Marche
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views