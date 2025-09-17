Aosta, bambino di tre mesi investito da un trattore, è in gravissime condizioni

È accaduto oggi pomeriggio a Saint-Pierre, vicino Aosta: il bambino è stato investito dal mezzo agricolo durante una manovra.

Immagine di repertorio.

Sono ore di angoscia in Valle d'Aosta per le condizioni di un neonato di appena tre mesi, vittima di un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio in un'azienda agricola della collina di Saint-Pierre.

L'episodio si è consumato intorno alle ore 17, quando il piccolo è stato investito da un trattore durante una manovra. Le circostanze che hanno portato al tragico evento sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno ricostruendo nei dettagli la dinamica dell'accaduto.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunto l'elisoccorso che ha provveduto al trasporto d'urgenza del bambino presso l'ospedale Beauregard del capoluogo valdostano. I sanitari, valutata l'estrema gravità dei traumi e la tenera età del paziente, hanno optato per mantenerlo ricoverato nella struttura aostana, ritenendo controproducente un eventuale trasferimento verso centri specializzati extraregionali.

Il neonato rimane attualmente in prognosi riservata sotto stretta osservazione medica. I carabinieri hanno avviato un'inchiesta per fare luce sulle responsabilità e sui fattori che hanno determinato l'incidente nell'azienda agricola del comune distante una decina di chilometri da Aosta. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e raccogliendo elementi utili a chiarire le esatte modalità del sinistro.