Anziano solo e malato, due agenti cucinano per lui: “Il nostro esserci sempre in questa foto” “Un piatto di pasta cucinata dai poliziotti delle volanti di Livorno ad un 86enne malato, solo e in difficoltà. In attesa del medico gli hanno fatto un po’ di compagnia” scrive la Polizia di Stato pubblicando due foto di un particolare intervento. Le immagini virali sui social: “Onore e rispetto a questi ragazzi sono sempre pronti ad aiutare chi a bisogno”.

A cura di Susanna Picone

“Il nostro esserci sempre è in questa tenera foto. Un piatto di pasta cucinata dai poliziotti delle volanti di Livorno a un anziano signore malato, solo e in difficoltà”: con queste parole la Polizia di Stato ha diffuso sui suoi canali social delle foto di un particolare “intervento” registrato nei giorni scorsi. Due poliziotti che arrivano a casa di un signore di ottantasei anni e restano lì con lui a fargli compagnia, cucinando anche un piatto di pasta, mentre aspettano un medico. In una delle due foto diffuse dalla polizia su Facebook si vede un agente che ai fornelli è impegnato a preparare la pasta per l’anziano, nella seconda un altro poliziotto a tavola accanto al signore con la pietanza ormai pronta.

“In attesa del medico gli hanno fatto compagnia con la promessa di tornare a trovarlo. Per l’86enne si è ora attivata una rete di sostegno che gli permetterà di vivere in serenità”, recita ancora il post diffuso su Facebook dalla Polizia di Stato. “L’amicizia è una cosa seria”, termina con un hashtag la Polizia.

Tantissimi i commenti degli utenti sui social, in gran parte di apprezzamento e sostegno ai poliziotti protagonisti di questi scatti con l’anziano. “Grandi uomini”, scrive qualcuno, “Onore e rispetto a questi ragazzi sono sempre pronti ad aiutare chi a bisogno”, scrive un altro utente. “Quando ci troviamo di fronte a un poliziotto, il primo valore che viene in mente è la fiducia. Queste immagini parlano da sole”, si legge ancora sotto al post. Non mancano poi delle riflessioni: "Essere molto vecchi e soli, in questo periodo storico, si sta rivelando una grande disgrazia. Nonostante i grandi proclami non esiste una rete di protezione e cura che consenta di vivere autonomamente in dignità. L’alternativa sono strutture, a volte eccellenti, spesso inadeguate".