Anziano in casa di riposo rifiuta le terapie, un dipendente lo porta a vedere l'Inter: "Così è rinato" La storia di Gianni e Danilo, insieme da una casa di riposo fino allo stadio per vedere l'Inter. Gianni è un ospite del Gris di Mogliano, Danilo è un giovane dipendente della struttura: "Quando ero in turno gli portavo il tablet per guardare le partite. Gianni ha iniziato così ad accettare la riabilitazione, la fisioterapia e un po' alla volta è rinato".

A cura di Susanna Picone

Gianni e Danilo insieme allo stadio

Un posto allo stadio per vedere la sua squadra del cuore e il sorriso che torna sul volto di Gianni, un anziano ospite della casa di riposo del Gris di Mogliano, in provincia di Treviso. Un signore che, stando al racconto di chi ci lavora nella casa di riposo, fino a qualche tempo fa non sembrava avere molta voglia di rimettersi in piedi dopo essere stato colpito da un ictus.

Non si alzava dalla carrozzina, non partecipava alle attività di gruppo ed era anche “un po’ scontroso”, ha raccontato un un giovane dipendente della struttura, Danilo D’Antonio, che pian piano ha trovato una strada diversa per aiutare l’anziano. È riuscito ad avvicinarsi a lui sfruttando la loro comune fede calcistica e, tra una partita e l’altra vista sul tablet, gli ha fatto accettare anche la riabilitazione e la fisioterapia. È il Corriere del Veneto a raccontare l’amicizia tra Gianni e Danilo e la loro trasferta, qualche settimana fa, allo stadio Penzo per vedere insieme la partita Venezia-Inter.

La giornata di Gianni allo stadio per vedere l'Inter

Per Gianni ritrovarsi a guardare la partita di fianco alla panchina della sua squadra del cuore è stato come vivere un sogno: “Tutto è stato possibile grazie alla generosità di un calciatore del Venezia, Gaetano Oristanio, che ci ha garantito due super biglietti e il transfer per lo stadio. Siamo entrambi originari di Salerno, io da giovane ho giocato in alcune squadre e sapevo che un vecchio dirigente era molto amico del padre di Oristanio. Dopo aver visto una loro foto su facebook ho pensato di chiedere questa agevolazione e il sogno si è avverato”, ha raccontato Danilo.

Sul profilo Facebook della casa di riposo è stato pubblicato un video della bella giornata allo stadio vissuta insieme da Gianni e Danilo: "Abbiamo realizzato un sogno", si legge. "Sono molto contento che nella nostra residenza accadano storie come questa – le parole del direttore del Gris Giorgio Pavan – testimoniano la missione comune di mettere al centro il valore della persona".

"Un po’ alla volta, essendo entrambi interisti, siamo entrati in sintonia. Quando ero in turno gli portavo il tablet per guardare le partite. Gianni ha iniziato così ad accettare la riabilitazione, la fisioterapia e un po’ alla volta è rinato", ha raccontato da parte sua il giovane che lo ha accompagnato a vedere i nerazzurri.