Anziani maltrattati e legati alle sedie a rotelle: i video della casa di riposo lager a Caltanissetta Sequestrata la rsa 'Santa Chiara' di Caltanissetta. Nove persone sono state arrestate. I reati contestati sono maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie.

A cura di Biagio Chiariello

Anziani maltrattati, bloccati nei letti o legati con cinghie alle sedie a rotelle. Nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Caltanissetta per reati commessi nei confronti degli ospiti della struttura socio-assistenziale Santa Chiara.

Le indagini, condotte sotto il coordinamento della procura locale, hanno permesso di individuare e interrompere gravi episodi di maltrattamenti e comportamenti vessatori perpetrati dagli arrestati danni di anziani indifesi. L’ordinanza ha disposto anche il sequestro dell’immobile, che è stato affidato a un amministratore giudiziario al fine di garantire agli ospiti condizioni di assistenza più adeguate e dignitose all’interno della rsa.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le due titolari delle società che gestivano la casa di riposo Santa Chiara, nel quartiere Santa Flavia del comune siciliano, erano "consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti della casa di riposo e della carente gestione dei servizi avrebbero omesso di adottare qualsivoglia provvedimento organizzativo e direttivo".

Gli altri, tutti operatori sociosanitari, sono accusati di aver maltrattato gli anziani ricorrendo a un linguaggio offensivo, minaccioso e volgare, deridendoli per la loro incontinenza. In alcuni casi, avrebbero anche immobilizzato i malcapitati sui letti per diverse ore mediante l’uso di mezzi di contenzione.

Sei persone sono ora in carcere e 3 agli arresti domiciliari. Devono rispondere a vario titolo di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie. Oltre un cinquantina gli episodi accertati, in quattro mesi da luglio ad ottobre.