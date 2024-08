video suggerito

Anziana cade dal terrazzo, si incastra a testa in giù e resta sospesa nel vuoto: salvata dai pompieri I fatti nella mattina di oggi, 6 agosto, a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia. Sono stati i vigili del fuoco, arrivati anche da Monfalcone, a salvare la malcapitata.

A cura di Biagio Chiariello

Un'anziana è caduta dal terrazzo del secondo piano di casa ed è rimasta incastrata a testa in giù tra il parapetto e la grondaia. A salvarla sono stati i vigili del fuoco. Pochi minuti prima delle 12 di oggi, martedì 6 agosto, la sala operativa del comando dei pompieri di Gorizia ha ricevuto dalla Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) una richiesta d'intervento per il soccorso da San Canzian d'Isonzo.

Una signora era caduta accidentalmente dal terrazzo della propria abitazione finendo per restare bloccata, con il serio pericolo di caduta, tra la ringhiera del terrazzo (al secondo piano) e la grondaia del palazzo nel comune friulano. Sul posto il comando dei Vigili del fuoco di Gorizia ha inviato l’autoscala della sede centrale e la squadra del distaccamento di Monfalcone.

I pompieri sono così subito riusciti a raggiungere la malcapitata (come si vede anche nell'immagine diffusa dalle stesse autorità), mettendola in sicurezza ed evitando una possibile tragedia.

Poi, col supporto di tecniche e attrezzature di derivazione speleo-alpinistica, hanno imbragato l’anziana. Un’operazione eseguita con grande attenzione per garantire la massima protezione della donna, calata poi lentamente fino alla strada. A quel punto è stata presa in carico dal personale sanitario, che ha provveduto a trasportarla all’ospedale di Monfalcone per le cure del caso. Non dovrebbe essere comunque in pericolo di vita.

Sul posto, per quanto di competenza, anche la Polizia di Stato che ha gestito le operazioni di sicurezza e il traffico nella zona.