Annamaria Franzoni è tornata a Cogne: Ferragosto nella villetta in cui fu ucciso il piccolo Samuele Ferragosto nella villetta di Cogne per Annamaria Franzoni tornata nel luogo dove fu ucciso Samuele. Per quell’omicidio è stata condannata a 16 anni di carcere.

A cura di Chiara Ammendola

(Foto di Giallo Settimanale)

Per la seconda volta in meno di un anno Annamaria Franzoni è tornata a Cogne, lo ha fatto scegliendo di trascorrere nella villetta in cui fu ucciso il piccolo Samuele i giorni di Ferragosto. Lo rivela una foto pubblicata dal settimanale Giallo che ritrae la donna sull'uscio della casa a due piani posizionata su una delle alture del piccolo paesino della Valle d'Aosta, in frazione Montroz.

Annamaria Franzoni, che è stata condannata a 16 anni di carcere per l'omicidio del secondogenito Samuele, ucciso il 30 gennaio 2002, proprio in quella casa, era tornata per la prima volta dopo 20 anni nella villetta di Cogne lo scorso Capodanno. Insieme col marito Stefano Lorenzi la donna aveva trascorso lì tre giorni attirando la curiosità dei residenti che hanno notato la casa riempirsi di nuovo a distanza di tanti anni da quel barbaro omicidio.

Quest'anno i due, che gestiscono un agriturismo a Monteacuto Vallese, sull’Appennino emiliano, terra di origine di Annamaria Franzoni, sono arrivati a Cogne ad agosto, così come riporta in un'anticipazione il settimanale Giallo e hanno trascorso lì il Ferragosto. Pochi giorni in quella villetta che per anni è stata ripresa dalle tv non solo italiane mentre si tenevano i processi alla donna che ha scontato dieci, dei sedici anni ai quali è stata condannata, con l’indulto e la buona condotta. Ai domiciliari dal 2014, ha finito di scontare la sua pena nel 2019 ed è ora una donna libera.