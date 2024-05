Angelo Onorato trovato morto a Palermo, la figlia: “Non si è suicidato, non avrebbe lasciato la famiglia”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

"Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare: mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato". A parlare è Carolina Onorato, la figlia 20enne di Angelo Onorato, imprenditore trovato morto ieri pomeriggio da lei e dalla madre, l'eurodeputata Francesca Donato, nella sua auto parcheggiata a Palermo. Stando a quanto ricostruito, l'uomo aveva una fascetta stretta al collo. Al momento gli investigatori protendono per la morte violenta, ma le indagini sono ancora in corso.

"Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così – ha specificato ancora la figlia – e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l'abbiamo trovato. Non è stato un suicidio ma in omicidio. Ringrazio tutti per i messaggi di conforto, ma perdonatemi se non rispondo".

Il 55enne è stato trovato morto nella sua auto, parcheggiata poco lontano dalla sua abitazione di Palermo dai familiari. Marito dell'europarlamentare e vice segretaria della Democrazia Cristiana Francesca Donato (ex Lega), era anche imprenditore e architetto. Il suo corpo è stato rinvenuto dalla moglie, che lo ha raggiunto la zona della terribile scoperta tramite la geolocalizzazione del telefono del 55enne. Con lei vi era la figlia 20enne.

Onorato aveva una fascetta da elettricista legata al collo e una chiazza di sangue sul petto. Prima di uscire di casa, Onorato avrebbe detto alla moglie (che pure non crede all'ipotesi del suicidio) di avere un appuntamento con una persona di Capaci. Il dettaglio è al vaglio degli investigatori. Per il momento, nessuna pista è stata ancora esclusa dagli investigatori della Squadra Mobile, guidata da Marco Basile e coordinata dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni. Il cadavere del 55enne molto conosciuto a Palermo, è stato trovato nel posto di guida, con la cintura di sicurezza ancora allacciata e il capo riverso in avanti.

I rilievi della polizia scientifica sono proseguiti fino a tarda notte. Effettuati accertamenti sull'auto di Onorato, il cui corpo senza vita è stato rimosso dal posto del guidatore solo poco prima delle 23 e portato alla camera mortuaria del Policlinico.