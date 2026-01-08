Attualità
video suggerito
video suggerito

Angelika Hutter è fuori pericolo: era stata investita dopo la fuga dalla comunità, nel 2023 uccise 3 persone

Angelika Hutter non è più in pericolo. Nel 2023 travolse e uccise tre persone, e lo scorso 28 dicembre a sua volta è stata investita mentre fuggiva dalla comunità nel Veronese nella quale stava scontando la sua pena.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
Angelika Hutter, nel 2023 uccise con l’auto tre persone
Angelika Hutter, nel 2023 uccise con l’auto tre persone

Angelika Hutter ha lasciato il reparto di Terapia intensiva dell’unità di Neurochirurgia dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Non è più in pericolo di vita la 34enne tedesca che nel 2023 travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. A poco più di due anni di distanza da quei fatti, la donna, a sua volta è stata investita da un'auto guidata da un 77enne del posto a Ronco dell'Adige, nel Veronese.

Secondo le ricostruzioni, Hutter lo scorso 28 dicembre è riuscita a scappare da "Casa Don Girelli", struttura dedicata all'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato. I fatti che l'hanno condotta nella struttura dalla quale è fuggita iniziano il 6 luglio 2023, quando travolse e uccise Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin, mentre guidava un'Audi A3 presa a noleggio.

I tre si trovavano a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Nell'ottobre 2024 la donna ha patteggiato 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo. Al momento della sentenza i giudici le hanno concesso di non tornare nel carcere femminile della giudecca ma di scontare la pena nella struttura sanitaria.

Leggi anche
Angelika Hutter scappa dalla comunità e viene travolta, il nonno del bimbo che uccise: “Spero se la cavi”

Il giorno dell'incidente sarebbe riuscita a fuggire eludendo la sicurezza delle e scavalcando i cancelli. Una volta su strada è stata travolta dalla Volvo guidata dal 77enne e successivamente ricoverata in gravi condizioni.

Ora, il giudice potrebbe decidere per lei la collocazione diversa rispetto alla comunità dalla quale è riuscita a scappare.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
crans
montana
Il legale svizzero delle famiglie: “Temo possano inquinare le prove. Il mio Paese ci rema contro”
Crans-Montana, la Procura di Roma apre indagine per omicidio colposo e incendio
Il papà di Elsa, 15enne ferita: “Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica”
“In un video si vede Jessica Moretti che scappa con la cassa del locale di Crans-Montana”: cosa sappiamo
Cosa è successo a Crans-Montana: quali sono cause dell’incendio e chi sono le vittime della strage
Italia in lutto per i funerali delle vittime di Crans-Montana: "Non deve succedere mai più"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views