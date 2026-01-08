Angelika Hutter è fuori pericolo: era stata investita dopo la fuga dalla comunità, nel 2023 uccise 3 persone

Angelika Hutter non è più in pericolo. Nel 2023 travolse e uccise tre persone, e lo scorso 28 dicembre a sua volta è stata investita mentre fuggiva dalla comunità nel Veronese nella quale stava scontando la sua pena.

Angelika Hutter, nel 2023 uccise con l’auto tre persone

Angelika Hutter ha lasciato il reparto di Terapia intensiva dell’unità di Neurochirurgia dell’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Non è più in pericolo di vita la 34enne tedesca che nel 2023 travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. A poco più di due anni di distanza da quei fatti, la donna, a sua volta è stata investita da un'auto guidata da un 77enne del posto a Ronco dell'Adige, nel Veronese.

Secondo le ricostruzioni, Hutter lo scorso 28 dicembre è riuscita a scappare da "Casa Don Girelli", struttura dedicata all'accoglienza di pazienti psichiatrici autori di reato. I fatti che l'hanno condotta nella struttura dalla quale è fuggita iniziano il 6 luglio 2023, quando travolse e uccise Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin, mentre guidava un'Audi A3 presa a noleggio.

I tre si trovavano a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Nell'ottobre 2024 la donna ha patteggiato 4 anni e 8 mesi di reclusione per omicidio stradale plurimo. Al momento della sentenza i giudici le hanno concesso di non tornare nel carcere femminile della giudecca ma di scontare la pena nella struttura sanitaria.

Il giorno dell'incidente sarebbe riuscita a fuggire eludendo la sicurezza delle e scavalcando i cancelli. Una volta su strada è stata travolta dalla Volvo guidata dal 77enne e successivamente ricoverata in gravi condizioni.

Ora, il giudice potrebbe decidere per lei la collocazione diversa rispetto alla comunità dalla quale è riuscita a scappare.