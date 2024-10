Travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore: Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Angelika Hutter

Il 6 luglio 2023 Angelika Hutter travolse e uccise Mattia Antoniello, 2 anni, il papà Marco, 47, e la nonna del bimbo, la 64enne Maria Grazia Zuin. I tre si trovavano a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, per trascorrere le vacanze. Oggi, martedì 8 ottobre, la donna ha patteggiato 4 anni e 8 mesi di reclusione.

L'imputata non tornerà in carcere ma sconterà la pena in una struttura sanitaria. Anche perché ha già scontato tutta la carcerazione preventiva alla Giudecca di Venezia. La difesa della Hutter ha accettato la proposta dell'accusa di quattro anni e otto mesi di detenzione.

La prossima udienza si terrà il 15 ottobre è ufficializzerà il patteggiamento. L'imputata, come accaduto anche nell'udienza precedente, non era presente in aula.

Ai 4 anni e 8 mesi si è arrivati partendo dai 7 previsti come massimo della pena per il reato di omicidio stradale plurimo. Sono poi stati sottratti quelli per il grado di infermità riconosciuto a Hutter, così come le attenuanti generiche. In più, è stato considerato anche il risarcimento alle vittime.

Il pubblico ministero ha chiesto anche l'applicazione provvisoria della libertà vigilata e che l'intera pena sia scontata con il medesimo vincolo. Il legale della donna, Giuseppe Triolo, si è opposto, come riporta il Corriere del Veneto.

Il 15 ottobre il giudice leggerà la sentenza e deciderà se applicare o meno la misura di sicurezza non detentiva. L’avvocato Triolo vorrebbe che la sua assistita scontasse la pena in Germania, un aspetto che verrà valutato successivamente.

Nei confronti di Hutter ci sono altri due procedimenti, uno a Bolzano per il porto illegale di un grosso martello accertato presso il centro commerciale ‘Twenty' e l'altro a Venezia per aver aggredito le compagne di cella e gli agenti della polizia penitenziaria.