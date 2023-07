Santo Stefano di Cadore, il video che mostra Angelika Hutter in auto pochi secondi prima dell’investimento

Nel video si vede la 32enne tedesca Angelika Hutter che decide all’improvviso di cambiare direzione, sfiorando un altro incidente, per poi immettersi nel senso di marcia che la condurrà in via Udine a Santo Stefano di Cadore dove con la sua Audi A3 toglierà la vita a tre persone: Mattia Antonello, il suo papà Marco di 48 anni, e la nonna materna Maria Grazia Zuin, di 64 anni.