Andria, allarme bomba fuori da una scuola media: "Controllate bene, è ben nascosta". Istituto evacuato Stamattina è stata evacuata la scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele di Andria. La decisione è stata assunta dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno all'interno dell'istituto.

A cura di Davide Falcioni

Un nuovo allarme bomba in una scuola pugliese. Dopo il caso di due giorni fa a Trani questa mattina è stata evacuata la scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele di Andria. La decisione è stata assunta dopo il ritrovamento di un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno all'interno dell'istituto.

Il biglietto è stato trovato sul cancello di ingresso della scuola di via Genova. "A Trani ci avete scoperto così abbiamo cambiato obiettivo", si legge sul foglio attaccato con dello scotch accanto alla scuola. "Se ci tenete alla vostra pelle e dei ragazzi – prosegue il messaggio – controllate bene perché è ben nascosta". "Siete degli insetti. In nome di Halla", è la conclusione dello scritto, redatto in stampatello e con alcuni errori grammaticali ed ortografici.

Sul posto si è immediatamente recata la polizia e sono tuttora in corso accertamenti da parte degli artificieri. Non si esclude possa trattarsi di un atto emulativo e che sia un falso allarme bomba.

Due giorni fa, il 25 marzo, a Trani c'è stato un allarme bomba in stazione e le scuole sono rimaste chiuse. All'interno dell'edificio infatti era stata segnalata una valigetta lasciata incustodita, in cui era stato trovato un biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico cittadino non precisato. "Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione Fs di Trani. Scuola vecchi ordigno biologico e ordigno un altra scuola a Trani. Città di giustizia corrotta lotteremo sino alla fine. Inshallah", si leggeva nel biglietto. L'allarme, e i successivi controlli, avevano determinato la chiusura di tutte le scuole cittadine e un importante dispiegamento di forze dell'ordine alla ricerca della bomba, poi fortunatamente rivelatasi inesistente. Anche la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, sulla Bari-Barletta e sulla Caserta-Foggia aveva subito importanti ritardi.