Andrea Vetrugno scomparso da San Pancrazio Salentino: del 26enne non si hanno notizie da 8 giorni

Andrea Vetrugno, 27 anni, è scomparso da San Pancrazio Salentino il 15 febbraio. Da otto giorni non dà notizie di sé. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, attivate le ricerche. Appello del sindaco: chi ha informazioni contatti il 112.

Sono passati otto giorni dall’ultima volta in cui Andrea Vetrugno è stato visto uscire di casa. Dal 15 febbraio il 27enne di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, non ha più dato notizie di sé e la famiglia vive ore di crescente preoccupazione.

Il giovane, che lavora in campagna insieme al padre e ha cinque fratelli, si sarebbe allontanato dall’abitazione senza spiegare dove fosse diretto. Da quel momento il telefono è rimasto in silenzio e nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione locale, facendo scattare immediatamente le procedure previste in caso di scomparsa.

La prefettura è stata informata e ha attivato il protocollo dedicato in caso di persone scomparse. Le ricerche si stanno concentrando sull’intero territorio salentino, con verifiche sui luoghi che Andrea frequenta abitualmente e sulle segnalazioni arrivate in questi giorni. Al momento, però, nessun elemento concreto ha permesso di rintracciarlo.

Quando è stato visto l’ultima volta indossava una felpa con cappuccio nera e un pantalone scuro. È alto circa un metro e sessantacinque. Gli investigatori stanno ricostruendo le sue abitudini e i suoi spostamenti per capire se possa trattarsi di un allontanamento volontario o se vi siano altre ipotesi da approfondire.

Anche il sindaco di San Pancrazio Salentino, Edmondo Moscatelli, ha diffuso un appello pubblico invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero unico di emergenza 112. La famiglia chiede la massima collaborazione: anche un dettaglio apparentemente marginale potrebbe aiutare a fare luce su questi otto giorni di assenza e riportare Andrea a casa.