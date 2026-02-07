Attualità
Ancora pioggia e tempo instabile, temperature in calo: le previsioni meteo del weekend

Il fine settimana sarà caratterizzato da piogge, temporali e vento forte soprattutto nelle regioni centro-meridionali e sulle isole, mentre al Nord si aprono spazi più ampi di tempo asciutto.
A cura di Davide Falcioni
Fine settimana ancora segnato dal maltempo sull’Italia. Tra oggi, sabato 7 febbraio, e domani 8 febbraio prosegue il passaggio ravvicinato delle perturbazioni atlantiche nel Mediterraneo, con piogge, temporali e vento forte che interesseranno soprattutto le regioni centro-meridionali e le isole, mentre al Nord si aprono spazi più ampi di tempo asciutto. La situazione sarà dinamica, con fenomeni localmente intensi e un progressivo calo delle temperature.

Piogge e temporali con poche schiarite: le previsioni di oggi, sabato 7

La giornata di oggi, sabato 7 febbraio, resta dominata dall’instabilità. Una perturbazione avrà effetti limitati al Nord, dove resistono solo residui addensamenti al Nord-Est e qualche banco di nebbia tra Piemonte e Lombardia. Altrove il quadro è più movimentato: dopo una breve tregua, rovesci e temporali tornano a interessare i versanti tirrenici, la Sardegna e buona parte del Centro-Sud.

Sul settore centrale del Paese si alternano fasi di pioggia e schiarite temporanee, ma il tempo rimane incerto per l’intera giornata. I fenomeni risultano più frequenti tra Toscana, Lazio e Campania, con locali temporali, mentre in serata l’instabilità tenderà a concentrarsi soprattutto sulla Calabria. Temperature in lieve flessione, più sensibile sulle isole, ma ancora su valori superiori alla media stagionale.

Tempo instabile e nuvoloso, temperature ancora in calo domenica 8 febbraio

Domani, domenica 8 febbraio, si aprirà con un contesto più sfumato e variabile. Al Nord prevarrà un tempo generalmente asciutto, seppur accompagnato da nubi basse e nebbie in pianura e sull’alto Adriatico; più ampie le schiarite sulle Alpi centro-orientali.

Al Centro-Sud dominerà invece una spiccata variabilità, con alternanza di sole e nubi e una nuova tendenza al peggioramento dal pomeriggio. Le prime piogge torneranno a interessare la Sardegna e il Nord-Ovest, estendendosi poi a molte aree centrali, mentre in Sicilia si affacceranno temporali in serata. Le temperature diminuiranno in modo più deciso, soprattutto nei valori minimi, riportando il clima su binari più consoni all’inverno.

