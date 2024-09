video suggerito

Ancona, mostra la pistola a un collega nel gabbiotto dell'ospedale e parte un colpo: ferita una ragazza Una guardia giurata di 58 anni è stata deferita a piede libero per lesioni ed esplosioni pericolose ai danni di una ragazza nell'ospedale di Torrette di Ancona. L'uomo stava mostrando l'arma a un collega nel gabbiotto del nosocomio quando è accidentalmente partito un colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un colpo partito accidentalmente dall'arma di una pistola d'ordinanza ha ferito una ragazza nella sala d'attesa dell'ospedale di Torrette ad Ancona. Secondo quanto ricostruito, una guardia giurata stava mostrando la pistola d'ordinanza a un collega nel gabbiotto dell'ospedale quando dall'arma è partito un colpo che ha trapassato la parete in cartongesso conficcandosi in una porta tagliafuoco.

Il proiettile non ha colpito nessuno, ma alcuni dei calcinacci caduti dalla parete hanno graffiato lievemente il braccio di una ragazza che stava aspettando il suo turno in sala d'attesa. Il tutto è accaduto intorno all'una di notte al Pronto Soccorso dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

La guardia giurata proprietaria dell'arma da fuoco, un uomo di 58 anni, ha dovuto raccontare l'accaduto alla polizia in Questura ed è stata deferita a piede libero per esplosioni pericolose e lesioni personali gravi. Sul posto è arrivata anche la Scientifica per operare alcuni accertamenti.

La vittima è stata medicata dal personale del Pronto Soccorso e ha ricevuto una prognosi di 3 giorni. Le sue ferite sono risultate fortunatamente non gravi e dopo le cure del caso è stata fortunatamente dimessa.

Le due guardie giurate presenti nel gabbiotto al momento dell'incidente, invece, sono state sottoposte a stub poiché solo una delle due (il 58enne deferito a piede libero per lesioni ed esplosioni pericolose n.d.r) aveva il porto d'armi.

Le tracce di esplosivo riconducibili alla pistola sono state trovate solo sulle mani del 58enne che ha specificato che il colpo era partito dall'arma da fuoco in via del tutto accidentale. La pistola sarebbe stata sequestrata dalle autorità dopo le denunce per lesioni nei confronti della giovane colpita in sala d'attesa. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Cronache Ancona, prima di conficcarsi nella porta tagliafuoco la pallottola avrebbe attraversato la stanza.