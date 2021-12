Ancona, 1 milione di filmati pedopornografici sul computer: arrestato insegnante di musica 49enne Un insegnante di musica di 49 anni è stato arrestato ad Ancona per possesso di materiale pedopornografico. Almeno un milione di file secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

La polizia di Ancona ha arrestato un uomo di 49 anni che era in possesso di oltre 1 milione di file e video pedopornografici. Il materiale riguardava minori tra i 6 e i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. L'uomo è un insegnante di musica che non aveva alcun precedente penale. Secondo le prime indiscrezioni fornite dalle forze dell'ordine, il 49enne avrebbe dato lezioni private ad alcuni minori in passato, ma non sarebbero emersi comportamenti contro la legge in quelle occasioni. Gli agenti sono comunque determinati a verificare anche questo aspetto.

L'operazione di polizia che ha portato all'arresto dell'insegnante 49enne è nata dalla segnalazione presentata da un organismo internazionale per la tutela dei minori. L'indagine è stata coordinata dal servizio polizia postale e delle comunicazioni, ha permesso di ricollegare quanto denunciato dall'organismo internazionale per la tutela dei bambini ad altre 8 segnalazioni dello stesso tipo pervenute sempre dallo stesso organismo. Con nuovi accertamenti più approfonditi sulle vicende segnalate, le forze dell'ordine hanno individuato il 49enne e hanno provveduto ad effettuare una perquisizione. Sui dispositivi elettronici in suo possesso sono stati individuati filmati con protagonisti minori costretti a compiere atti sessuali con adulti. Gli agenti della polizia di Ancona verificheranno anche la provenienza dei file ritrovati.

Nell'archivio del 49enne sono stati ritrovati infatti tantissimi file multimediali di questo tipo: secondo quanto raccontato dagli agenti di polizia che hanno effettuato la perquisizione, erano almeno 1 milione le foto e i video contestati. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. La vicenda sarà ulteriormente approfondita dalla giustizia con verifiche sulla provenienza del materiale illegale.