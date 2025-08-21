Attualità
video suggerito
video suggerito

Ambulante entra in un locale per vendere le rose e gli rubano lo scooter, i cittadini gliene comprano uno nuovo

Abdul Basid era entrato in un locale di Caltanissetta per vendere le sue rose e una volta fuori ha realizzato che gli era appena stato rubato lo scooter. I cittadini hanno deciso di aiutarlo acquistando un veicolo nuovo: Abdul, ribattezzato Rosario, è infatti molto noto e apprezzato in città. Dopo la denuncia del furto, il nuovo scooter gli sarà consegnato in via Xiboli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Gabriella Mazzeo
3 CONDIVISIONI
Abdul Basid conosciuto come Rosario
Abdul Basid conosciuto come Rosario

Era entrato in un negozio per vendere alcune rose e una volta uscito si è ritrovato senza il suo scooter. La disperazione di Abdul Basid, originario del Bangladesh, ha attirato in breve tempo l'attenzione dei passanti di Caltanissetta che hanno deciso di aiutarlo a comprare uno scooter nuovo.

Del resto, Abdul è conosciutissimo e amatissimo in città: dai residenti è stato ribattezzato con il nome di Rosario e nessuno penserebbe di fargli del male o di rubargli lo scooter con il quale è solito spostarsi per vendere le sue rose. Per questo il furto avvenuto fuori dal negozio ha fatto partire in poco tempo una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Fortunatamente, la raccolta fondi ha dato quasi immediatamente i frutti sperati e ha permesso ai cittadini di acquistare il nuovo scooter elettrico. Un modo per sollevare "Rosario" dal dispiacere del furto e permettergli di continuare a lavorare: il veicolo sarà consegnato ad Abdul in un negozio di via Xiboli a Caltanissetta. Nel frattempo, il venditore ambulante sporgerà denuncia per quanto accaduto fuori dal locale dove stava lavorando come ambulante: ad accompagnarlo saranno alcuni dei residenti che si sono subito mobilitati per procurargli un nuovo scooter.

Leggi anche
Riceve diagnosi sbagliata dopo mammografia e muore di cancro al seno: "Al marito risarcimento di 562mila euro"

Adbul aveva infatti comprato il motorino elettrico poi rubato con tanti sacrifici, racimolando piano piano il denaro guadagnato con la vendita delle rose e di altri oggetti. Per lui, il veicolo rappresentava l'unica possibilità di spostarsi autonomamente durante la sua attività da ambulante e per il rientro a casa, che spesso avviene in ore tarde a causa del suo lavoro. Per questo i cittadini si sono mobilitati per aiutarlo a denunciare quanto accaduto e soprattutto per l'acquisto del nuovo mezzo che gli verrà consegnato alle 20 nel negozio di via Xiboli.

Attualità
3 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Israele nella notte invade Gaza City. Approvate nuove colonie per spaccare la Cisgiordania
Condanna internazionale dell'attacco, Macron: "Trascina la regione in guerra permanente"
Gli ultimi aggiornamenti in diretta sull'operazione militare di Israele
Hamas ha messo Israele all'angolo con il cessate il fuoco: Netanyahu deve dire se vuole la guerra permanente
Giuseppe Acconcia
Amnesty denuncia: "Israele affama la popolazione di Gaza". Noury a Fanpage: "Il peggio deve ancora venire"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views