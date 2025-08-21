Ambulante entra in un locale per vendere le rose e gli rubano lo scooter, i cittadini gliene comprano uno nuovo

Abdul Basid era entrato in un locale di Caltanissetta per vendere le sue rose e una volta fuori ha realizzato che gli era appena stato rubato lo scooter. I cittadini hanno deciso di aiutarlo acquistando un veicolo nuovo: Abdul, ribattezzato Rosario, è infatti molto noto e apprezzato in città. Dopo la denuncia del furto, il nuovo scooter gli sarà consegnato in via Xiboli.

Abdul Basid conosciuto come Rosario

Era entrato in un negozio per vendere alcune rose e una volta uscito si è ritrovato senza il suo scooter. La disperazione di Abdul Basid, originario del Bangladesh, ha attirato in breve tempo l'attenzione dei passanti di Caltanissetta che hanno deciso di aiutarlo a comprare uno scooter nuovo.

Del resto, Abdul è conosciutissimo e amatissimo in città: dai residenti è stato ribattezzato con il nome di Rosario e nessuno penserebbe di fargli del male o di rubargli lo scooter con il quale è solito spostarsi per vendere le sue rose. Per questo il furto avvenuto fuori dal negozio ha fatto partire in poco tempo una gara di solidarietà per raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Fortunatamente, la raccolta fondi ha dato quasi immediatamente i frutti sperati e ha permesso ai cittadini di acquistare il nuovo scooter elettrico. Un modo per sollevare "Rosario" dal dispiacere del furto e permettergli di continuare a lavorare: il veicolo sarà consegnato ad Abdul in un negozio di via Xiboli a Caltanissetta. Nel frattempo, il venditore ambulante sporgerà denuncia per quanto accaduto fuori dal locale dove stava lavorando come ambulante: ad accompagnarlo saranno alcuni dei residenti che si sono subito mobilitati per procurargli un nuovo scooter.

Adbul aveva infatti comprato il motorino elettrico poi rubato con tanti sacrifici, racimolando piano piano il denaro guadagnato con la vendita delle rose e di altri oggetti. Per lui, il veicolo rappresentava l'unica possibilità di spostarsi autonomamente durante la sua attività da ambulante e per il rientro a casa, che spesso avviene in ore tarde a causa del suo lavoro. Per questo i cittadini si sono mobilitati per aiutarlo a denunciare quanto accaduto e soprattutto per l'acquisto del nuovo mezzo che gli verrà consegnato alle 20 nel negozio di via Xiboli.