Altra denuncia per morte sospetta all’ospedale di Messina: sequestrata la salma di una donna

I famigliari di una donna di 90 anni hanno presentato denuncia per morte sospetta all’ospedale Papardo di Messina. Si tratta dell’ennesimo caso: nel novembre dello scorso anno i Carabinieri del Nas di Catania e della compagnia Messina Centro avevano eseguito un decreto di sequestro di due sale operatorie del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale messinese.

Altra morte sospetta all'ospedale Papardo di Messina. Nel novembre dello scorso anno i Carabinieri del Nas di Catania e della compagnia Messina Centro hanno eseguito un decreto di sequestro di due sale operatorie del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale messinese. Le indagini erano scattate dopo la denunciata dei familiari di alcuni pazienti morti tutti a distanza di giorni a causa di alcune infezioni riportate dopo essere stati sottoposti a operazioni cardiochirurgiche.

In questi giorni altra morte sospetta su una donna di 90 anni. I famigliari hanno presentato un esposto per chiedere accertamenti sul decesso avvenuto i giorni scorsi all'ospedale Papardo di Messina, dove era ricoverata nel reparto di Ematologia. Al momento non è stata ancora disposta l'autopsia, ma la Procura potrebbe intervenire nei prossimi giorni. Anche in questo caso gli inquirenti indagano per capire nel dettaglio cosa sia successo: tra le ipotesi al vaglio anche quella di una possibile responsabilità sanitaria e della presenza di fattori esterni. A insospettire è il fatto che questo ospedale è al centro dell'inchiesta sulla Cardiochirurgia.

Già un anno fa le morti sospette sono state sei. Allora gli investigatori avevano precisato: "Dalle verifiche, effettuate anche con il supporto di consulenti tecnici, è emerso che i decessi relativi alle denunce si inserivano in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel menzionato reparto sanitario, ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura, a cui erano state installate valvole cardiache o bypass coronarici". Fin da subito i Nas si erano concentrati sulle condizioni della struttura sanitaria.