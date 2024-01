Alto Adige, sciatrice 83enne cade da una seggiovia all’Alpe di Siusi e muore. Grave un’altra donna Il dramma nei pressi della stazione a valle dell’impianto Goldknopf: le due sciatrici precipitate da un’altezza di circa 7 metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Drammatico incidente nel comprensorio sciistico dell'alpe di Siusi. Due sciatrici sono cadute da una seggiovia da un'altezza di sette metri e una di loro è morta.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 25 gennaio, sull'altopiano dolomitico situato in Alto Adige, all'interno del territorio del comune di Castelrotto, nei pressi della stazione a valle dell'impianto di risalita a quattro posti Goldknopf/Punta d'Oro, che collega le liste paradiso e Floralpina.

A perdere la vita è stata una donna di 83 anni. Con lei c'era una 55enne che è invece ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

Le cause dell'incidente non sono chiare. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, come anche il soccorso alpino e i carabinieri che si stanno occupando di ricostruire le dinamiche del dramma.

