Alluvione Romagna, librario mette in vendita i libri zuppi d’acqua: “Solo così possiamo sopravvivere”

L’iniziativa dei gestori della libreria ‘Alfabeta’, a Lugo, dopo l’alluvione. I libri ancora fradici sono esposti in un mercatino all’esterno dell’esercizio commerciale (invaso dall’acqua), in vendita ad un prezzo simbolico. “Vogliamo ricominciare così, diversamente non potremmo farcela” ammette uno dei titolari, Massimo Berdondini.

Lugo di Romagna è uno dei Comuni del Ravennate tra i più colpiti dall’alluvione. Tornare alla vita normale per i residenti non è semplice. Ma è quello che sta cercando di fare senza abbattersi chi ha vissuto il disastro. Uno dei simboli di questa resistenza è Massimo Berdondini, titolare della libreria ‘Alfabeta' insieme a Marinella Fabbri: ha messo i suoi libri, fradici, all'esterno del locale invaso dall'acqua.

Chi vuole può comprarli in questo mercatino all'aperto.

"Questo è quello che resta del mio negozio", dice a LA7 davanti a un enorme cumulo di libri, volumi strappati agli scaffali dalla furia del maltempo. Intorno al mucchio ci sono poi piccole pile di libri messi ad asciugare. "Faccio questo lavoro da 40 anni, è una professione che mi ha permesso di vivere. Non so cosa succederà adesso sinceramente, ma avremo bisogno di un grandissimo aiuto" ammette.

Quei libri, ancora zuppi d'acqua, sono tutti acquistabili a un prezzo simbolico, un'offerta e allo stesso tempo il ricordo di una tragedia. "Forse questi libri sono illeggibili per l'acqua assorbita, ma ci accomunano perché hanno subito la nostra stessa tragedia. Sono sopravvissuti" spiega.

Ci affidiamo alla solidarietà dei nostri lettori. Ed effettivamente stanno rispondendo bene, in questi giorni stiamo incassando più di quanto non facciamo nelle giornate normali. Vogliamo ricominciare così, diversamente non potremmo farcela. Ci stiamo dando da fare in attesa che arrivino altri tipi di sostegno" dice ancora Berdondini.