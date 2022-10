Allerta meteo per maltempo e temporali domani mercoledì 12 ottobre: la Regione interessata Scatta l’allerta meteo gialla e arancione per domani mercoledì 12 ottobre in Sardegna per temporali e rischio idrogeologico. Il bollettino emanato dalla Protezione Civile.

A cura di Chiara Ammendola

Sarà una giornata all'insegna del cielo nuvoloso su gran parte dell'Italia quella di domani con qualche pioggia al Nord e sul Centro Italia: i fenomeni saranno particolarmente intensi sulla Sardegna per la quale la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo gialle e arancione per domani mercoledì 12 ottobre.

Allerta meteo gialla e arancione mercoledì 12 ottobre in Sardegna

Nello specifico il tempo domani si presenterà nuvoloso con piogge sparse su diverse regioni, in particolare quelle del Centro. Sul sito della Protezione Civile è stato emanato un bollettino di allerta gialla sulla Sardegna per rischio temporali e rischio idrogeologico, e di allerta arancione per rischio idrgeologico.

Criticità moderata (arancione) per rischio idrogeologico

Sardegna: Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso

Criticità ordinaria (gialla) per rischio temporali

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Criticità ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico

Sardegna: Logudoro, Gallura

Previsioni meteo mercoledì 12 ottobre

Le previsioni meteo per domani mercoledì 12 ottobre indicano tempo instabile ovunque in Italia, con nubi intense al Nord, piogge al Centro e qualche rovescio al Sud. Nel dettaglio sulle regioni settentrionali ci saranno, così come riportato dagli esperti meteo dell'Aeronautica Militare, molte nubi di Alpi e Prealpi con rovesci o temporali localizzati durante le ore centrali. Per quanto riguarda le regioni centrali invece ci saranno nubi compatte sulla Sardegna con rovesci o temporali diffusi, localmente, anche di forte intensità. Al Sud e in Sicilia infine ci sarà un cielo nuvolo con rovesci sparsi.