Allerta meteo gialla per maltempo domenica 13 novembre, l’elenco delle regioni a rischio È ancora maltempo e allerta meteo domani su parte della penisola. La Protezione civile ha diramato una allerta per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Piogge al Centro-Sud.

Maltempo con piogge e temporali in arrivo al Sud, con allerta meteo gialla in sei Regioni. Un’area perturbata in arrivo dalla Grecia si muove verso la nostra Penisola, favorendo una fase di maltempo al Centro-Sud, soprattutto sulle zone ioniche, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali.

Per la giornata di domani, domenica 13 novembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: valutata allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia.

Maltempo, piogge e temporali al Sud

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede già dalla tarda sera di oggi, sabato 12 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici.

Allerta meteo gialla in sei Regioni domani

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, domenica 13 novembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domani

Le previsioni meteo indicano che quella di domani sarà una giornata spiccatamente instabile al Centro-Sud e verso sera anche al Nord. Attese precipitazioni a carattere sparso, localmente temporalesche sulle regioni adriatiche, su Sardegna orientale e al mattino ancora al Sud, su Puglia, Basilicata e Ioniche. In nottata piogge in arrivo su Lazio e su gran parte del Nord.