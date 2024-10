video suggerito

Allerta meteo gialla in Veneto domani: il tempo migliora sull'Italia, temperature in aumento Migliora il tempo sull'Italia e si registra anche un aumento delle temperature: per la giornata di domenica 13 ottobre prevista una allerta meteo gialla in alcuni settori del Veneto.

A cura di Susanna Picone

Migliora il tempo sull’Italia, compreso in Veneto dove per la giornata di domani, domenica 13 ottobre, resta solo una allerta meteo gialla per rischio idraulico in alcune zone della regione. L'anticiclone si sta rinforzando alle basse latitudini europee e, oltre a favorire condizioni di tempo stabile sullo stivale, determinerà un graduale aumento delle temperature. Rialzo termico che si avvertirà soprattutto al Sud e sulle isole.

Maltempo, allerta meteo gialla domenica 13 ottobre in Veneto

Come si legge sul sito della Protezione civile, per la giornata di domani – domenica 13 ottobre – è prevista una allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico solo in alcuni settori del Veneto. Sono i seguenti: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. Le previsioni meteo di Arpav indicano che il tempo è via via più stabile e non sono previste precipitazioni.

Meteo, temperature in aumento con picchi di 30 gradi sulla Sicilia

Nei prossimi giorni il tempo migliora in tutta Italia. L’anticiclone si sta rinforzando alle basse latitudini europee portando tempo stabile e anche un graduale aumento delle temperature. Farà più caldo soprattutto al Sud e sulle isole maggiori: nelle zone interne della Sicilia orientale domani si raggiungeranno punte di 28/30°C. Il clima sarà mite anche sul resto d'Italia, con massime fino a 26°C sul Sud peninsulare e in Sardegna, non si andrà invece oltre i 22/24°C al Centro-Nord.

L'apice del caldo dovrebbe raggiungersi la prossima settimana, in particolare martedì, quando in Sardegna la colonnina potrebbe segnare picchi di 30/32°C, 28/30°C in alcune zone della Sicilia, 26/27°C al Sud peninsulare tra Puglia, Materano e settori ionici. Massime sui 23/25°C sulle regioni centrali, 20/22°C al Nord.