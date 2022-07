Allerta meteo gialla giovedì 28 luglio per maltempo e temporali: l’elenco delle regioni a rischio Domani 28 luglio allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Allerta meteo gialla domani, giovedì 28 luglio, in quattro regioni al Nord. Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico che riguarda settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino Alto. Il maltempo è ormai arrivato su parte della penisola con forti temporali e grandinate e almeno fino a venerdì l’atmosfera rimarrà instabile per l’arrivo di temporali di forte intensità, specialmente al Nord, ma anche su parte del Centro.

Allerta meteo gialla domani in 4 regioni

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità per la giornata di domani, giovedì 28 luglio. È il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave

Previsioni meteo domani

L'anticiclone ormai non è più forte come nei giorni scorsi. Domani, secondo le previsioni meteo, dopo una mattinata in gran parte soleggiata si accenderà l'instabilità sui settori alpini e sarà ancora presente al Nord-ovest con piogge alternate a schiarite. Attesa qualche nube in più anche sui rilievi lucani, anche qui con precipitazioni. Altrove invece sarà più soleggiato. In generale, comunque, il caldo sarà più sopportabile.