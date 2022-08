Allerta meteo domani sabato 13 agosto per temporali e maltempo: l’elenco delle 10 regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani sabato 13 agosto un avviso di allerta meteo gialla su 10 regioni del Centro-Sud Italia per temporali e rischio idraulico e idrogeologico: l’elenco aggiornato.

Weekend di Ferragosto col maltempo su gran parte dell'Italia. Temporali, accompagnati da grandine e forte vento, sono infatti attesi, secondo le previsioni meteo di domani, sabato 13 agosto, in particolare sul Meridione.

Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla sempre per domani su ben 10 regioni, concentrate tra il Centro e il Sud della Penisola.

Allerta meteo gialla sabato 13 agosto

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche in 10 regioni italiane a causa di temporali, anche di forte intensità.

Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Toscana, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Maltempo e allerta meteo domani, i settori a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, sabato 13 agosto, è prevista allerta meteo sui seguenti settori divisi per regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/ Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sardegna: Gallura;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa.

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo di domani 13 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, sabato 13 agosto, al Nord ci saranno nuvole e deboli temporali, concentrati sulla Liguria solo al mattino, mentre al Centro sono previste nuvole e piogge isolate fino a sera in Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana.

Dal pomeriggio ci saranno piogge e temporali isolati anche sulla Sardegna settentrionale, in Campania, Molise e Basilicata, mentre nel resto del Sud ci sarà il sole, in attesa del Ferragosto.