Allerta meteo domani mercoledì 22 giugno per maltempo e temporali: le regioni a rischio La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per mercoledì 22 giugno valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla in diverse regioni del Nord Italia.

A cura di Biagio Chiariello

L'Anticiclone africano sarà protagonista sull'Italia anche domani mercoledì 22 giugno. In particolare a Centro Sud si concretizzerà la terza ondata di calore della stagione che si prospetta molto intensa e duratura, con possibili picchi intorno ai 40 gradi. Al Centro-Nord invece la situazione sarà diversa. Non si escludono infatti temporali, su Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino Alto Adige e Veneto. Per questo il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per la giornata di domani una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali praticamente su tutto il Nord Italia.

Allerta meteo gialla su diverse regioni del Nord Italia

Per la giornata di domani, Mercoledì 22 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Previsioni meteo 22 giugno

Al Nord e sulla Toscana il tempo sarà nuvoloso, e sull’arco alpino sin dal mattino saranno possibili piogge sparse e temporali; occasionalmente, potranno essere coinvolte le zone di pianura di Piemonte e alta Lombardia e la Liguria di ponente. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Nel resto d’Italia tempo per lo più soleggiato a parte il passaggio di qualche velatura.