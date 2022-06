Allerta meteo domani martedì 7 giugno per maltempo e temporali: le Regioni a rischio Prevista un’allerta gialla per temporali, martedì 7 giugno, in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

A cura di Biagio Chiariello

Una nuova perturbazione (la numero 3 di giugno) domani, martedì 7, attraverserà il Nord Italia, portando un graduale peggioramento del tempo, dando luogo a piogge e temporali, localmente anche intensi, specie su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, anche sulle Marche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende i precedenti. Prevista un'allerta gialla per temporali, martedì 7 giugno, in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Allerta meteo gialla in quattro regioni

L’avviso prevede dalla notte di oggi, lunedì 6 giugno precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intensi, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, martedì 07 giugno, sulle Marche.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 7 giugno, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.

Le previsioni meteo per martedì 7 giugno

Nuvole al Nord e, da pomeriggio, anche sulle regioni del Medio Adriatico e nord della Puglia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alto Piemonte, Lombardia, Venezie, Emilia-Romagna, Ponente Ligure e Appennino Marchigiano. Bello e soleggiato altrove. Temperature massime quasi dappertutto in calo, più sensibile al Nord, dove torneranno su valori vicini a quelli normali per il periodo.