Allerta meteo domani lunedì 15 agosto per temporali e maltempo: l’elenco delle regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani lunedì 15 agosto un avviso di allerta meteo gialla su 5 regioni del Centro Italia per temporali e rischio idrogeologico: l’elenco aggiornato.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un Ferragosto bagnato dalla pioggia almeno per alcune regioni dell'Italia centrale.

È quanto suggeriscono le previsioni meteo di domani, lunedì 15 agosto, secondo le quali ci saranno maltempo e temporali su una parte della Penisola.

Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su 5 Regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla lunedì 15 agosto

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche in 10 regioni italiane a causa di temporali, anche di forte intensità.

Si tratta di Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Umbria.

Maltempo e allerta meteo domani, i settori a rischio

Come si legge sul sito ufficiale della Protezione civile, per domani, lunedì 15 agosto, è prevista allerta meteo sui seguenti settori divisi per regioni:

Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla: :

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia:

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord;

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Le previsioni meteo di domani 15 agosto

Per il giorno di Ferragosto, secondo le previsioni, sono attesi temporali che potrebbero interessare, a macchia di leopardo, molti tratti del Nord e del Centro. Si tratterà di fenomeni brevi a tratti intensi che lasceranno però spazio anche ad ampi momenti soleggiati; il tempo pienamente bello sarà relegato al Meridione, dopo i nubifragi dei giorni scorsi.

Poi da martedì tornerà ovunque bel tempo accompagnato da alte temperature.