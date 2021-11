Allerta meteo domani 6 novembre per maltempo e temporali, l’elenco delle regioni a rischio Allerta gialla sabato 6 novembre su settori di Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria. Il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: per alcune zone del Paese ancora criticità per rischio temporali e rischio idrogeologico.

A cura di Susanna Picone

Ancora maltempo in Italia, con un nuovo ciclone in azione nel weekend nelle regioni del Centro-Sud. Il Dipartimento di protezione civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 6 novembre, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con una allerta gialla che riguarda settori di quattro regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise.

Maltempo in Italia, allerta meteo gialla domani su 4 regioni

Allerta meteo gialla della Protezione civile nella giornata di domani sabato 6 novembre per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di quattro regioni del Centro-Italia: si tratta di Abruzzo, Umbria, Lazio e Molise. Nel Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Allerta meteo per vento forte domani in Toscana

Meteo in peggioramento anche sulla Toscana con forti raffiche di vento grecale dalle prime ore di sabato, accompagnate da deboli piogge inizialmente sul sud in estensione nel corso della notte anche al centro nord della regione. Nel tardo pomeriggio del 6 novembre è previsto un aumento dell’instabilità con possibili temporali sul sud della regione e sull'Arcipelago. Per questo la protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su gran parte della Toscana ad esclusione di Lunigiana, Versilia e versanti appenninici, valido fino alla mezzanotte di domani.

Allerta gialla domani 6 novembre: l'elenco completo delle regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile viene pubblicato come ogni giorno il bollettino di criticità per la giornata di domani sabato 6 novembre.

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino.

Le previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo indicano che sarà un sabato e un weekend di maltempo al Centro-sud a causa di un nuovo vortice mediterraneo che porterà piogge, temporali e anche possibili nubifragi. Secondo gli esperti de ilmeteo.it domani piogge e temporali anche di forte intensità interesseranno Sardegna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise e Basilicata.