Allerta meteo domani 17 giugno per maltempo e temporali: tutte le Regioni a rischio Allerta meteo della Protezione civile domani venerdì 17 giugno in quattro Regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo domani, venerdì 17 giugno, in alcune zone del Centro e Sud Italia. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per le prossime ore per settori di Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Sarà maltempo con allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.

Allerta meteo gialla domani in 4 Regioni

Come ogni giorno sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani, venerdì 17 giugno. C'è un avviso di allerta meteo gialla in settori di quattro regioni, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Le previsioni meteo di domani

Le previsioni meteo confermano intanto che l'anticiclone africano "Scipione" si rafforzerà ancora e i suoi effetti si sentiranno in particolare nel corso del weekend. Temperature in deciso aumento con picchi massimi fin oltre i 35°C su diverse regioni tra sabato e domenica. Quella di domani sarà un'altra giornata soleggiata salvo per qualche nube più presente sui rilievi centrali e temporali localmente forti su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Atteso qualche annuvolamento pure sul Triveneto.