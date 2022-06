Allerta meteo domani 10 giugno per maltempo e temporali: le regioni a rischio Ancora maltempo sull’Italia. Domani, venerdì 10 giugno, sarà allerta meteo arancione su settori di Molise e Puglia, allerta gialla in sei regioni.

A cura di Susanna Picone

La fase di maltempo prosegue sull’Italia. Per la giornata di domani, venerdì 10 giugno, sarà allerta meteo arancione su settori di Molise e Puglia, allerta gialla in sei regioni. È in arrivo un ciclone autunnale con più di 100 mm di pioggia, tracollo termico e venti di burrasca forte. Il maltempo colpirà soprattutto il Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. L'avviso prevede dalla serata di oggi venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione domani su Puglia, Basilicata e Calabria, con il persistere sulla Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo arancione domani in Molise e Puglia

Sul sito della Protezione civile come ogni giorno viene pubblicato il bollettino di criticità. Quello della giornata di domani, venerdì 10 giugno, è il seguente per quanto riguarda l'allerta meteo arancione:

Moderata criticità per rischio temporali:

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Allerta meteo gialla domani 10 giugno in sei Regioni

Domani è allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in sei regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo domani

L'estate si prende una pausa anche per la giornata di domani. Un vortice influenza ancora il Centro-Sud: atteso un calo termico generale, forti venti settentrionali freschi, maltempo su medio e basso Adriatico e sul Sud peninsulare fino al messinese e con rovesci temporaleschi anche molto forti, grandinate, possibili allagamenti e mareggiate intense sulle coste adriatiche.