Maltempo con temporali e grandinate, arriva il ciclone autunnale: le previsioni meteo Dopo il caldo record dei giorni scorsi, il maltempo sarà protagonista per almeno due giorni da Nord a Sud. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un ciclone “autunnale” con forti piogge, calo termico, venti di burrasca forte e mare agitato.

A cura di Redazione Meteo

Temporali, grandinate e temperature in calo. Dopo il caldo record dei giorni scorsi, il maltempo sarà protagonista per almeno due giorni da Nord a Sud della penisola. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un ciclone “autunnale” con forti piogge, calo termico, venti di burrasca forte e mare agitato. Già oggi è allerta meteo su gran parte dell’Italia: arancione su settori di Molise e Puglia, gialla sui restanti settori di Molise e Puglia, su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana e sull’intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Umbria e Veneto.

Pioggia, vento e temperature in calo

Secondo gli esperti de ilmeteo.it, a causare quest'interruzione dell'alta pressione è la spinta verso Nord dell'Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche. Sul fianco orientale dell'alta pressione azzorriana si attiverà una rapida discesa di aria polare marittima dal Mare del Nord verso Germania e Balcani, interessando anche l'Italia, dove si registrano forti piogge dalle Alpi verso il Nord-Est e le regioni adriatiche con il maltempo in espansione verso il meridione. Attese per oggi e domani sulla fascia adriatica piogge anche persistenti e venti in rinforzo. Le temperature massime crolleranno oggi fino a 18°C sul Triveneto, in seguito anche sulla fascia adriatica dove sono attesi al più 22-23°C con eccezionali valori autunnali anche in Calabria dove non si supereranno i 20°C lungo la costa.

Previsioni meteo weekend

Nei dettagli, la giornata di oggi, giovedì 9 giugno, sarà molto instabile al Nordest, al centro attesi rovesci e temporali su Adriatiche, Umbria, Toscana e Lazio. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento teso da Nord-Est. domani, venerdì 10 giugno, il tempo migliorerà al Nord, al Centro invece ancora rovesci intensi su Adriatiche, Umbria ed est Lazio, vento teso da Nord-Est. Al sud: maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est. Sabato ultimi addensamenti sul basso versante adriatico al Sud, migliora sul resto d’Italia.